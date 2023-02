Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le texte sur la réforme des retraites revient devant les parlementaires. Ce mardi, c’est au tour des sénateurs d’examiner le projet de loi, dix jours après des débats houleux à l’Assemblée. La réforme arrive en effet au Palais du Luxembourg pour un premier examen en commission. Les sénateurs se retrouveront ensuite jeudi pour le coup d’envoi des débats dans l’hémicycle. Et la majorité de droite, favorable à un report de l’âge de départ à 64 ans, entend bien compléter la copie du gouvernement.

Privé d’un vote de l’Assemblée par l’obstruction qu’il impute aux députés de La France insoumise, l’exécutif table pour sa part sur le Sénat pour conférer une légitimité démocratique à sa réforme. Les gestes d’ouverture se sont d’ailleurs multipliés ces derniers jours à l’égard de la majorité sénatoriale. « Je souhaite que le Sénat puisse enrichir » le texte « avec ce qui lui paraît utile », a même déclaré samedi soir Emmanuel Macron dans les travées du Salon de l’agriculture.

La sécheresse hivernale, inédite en France, inquiète l’exécutif. Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a donc réuni lundi soir les préfets coordinateurs de bassin pour les appeler à prendre des arrêtés de restriction d’eau « dès maintenant ». L’objectif est d’anticiper d’éventuelles situations de crise pendant l’été.

Il faut dire qu’entre le 21 janvier et le 21 février, l’Hexagone n’a pas connu de véritable pluie. Le cumul des précipitations agrégé étant quotidiennement inférieur à 1 mm, soit pendant trente-deux jours, la plus longue période « depuis le début des mesures en 1959 », selon Météo-France.

Une page est en train de se tourner, dans la douleur, à la Fédération française de football. Comme annoncé par nos confrères de L’Equipe et de RMC Sport, le président de la FFF, Noël Le Graët, devrait annoncer sa démission ce mardi, lors du comité exécutif de l’instance à partir de 10 heures.

Moins de quinze jours après l’audit final de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) sur les dysfonctionnements à la Fédération et les « dérives de comportement » de son président cette annonce ne serait pas une surprise. Elle a même été confirmée, à demi-mot, par Jean-Michel Aulas, le président de l’Olympique Lyonnais et membre du Comex de la 3F, lundi, à L’Equipe.