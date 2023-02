Vous avez utilisé ChatGPT, avouez et racontez-nous

Des profs tentent de le déjouer, des scientifiques de le piéger, il a écrit des poèmes, inventé des histoires de toutes pièces et même passé des concours. Le robot conversationnel ChatGPT, avec sa fascinante – ou flippante – capacité à produire des écrits sur n’importe quel sujet, défraie la chronique high-tech depuis son lancement fin décembre 2022 et met à mal nos certitudes intellectuelles.

Beaucoup l’ont testé par curiosité, mais d’autres, nous avons nos sources, l’ont carrément utilisé pour leur vie quotidienne. Pour gagner du temps, s’éviter de passer une soirée à pondre un argumentaire ennuyeux, une note de service que personne ne lira de toute façon, ou juste synthétiser une grande idée ? Pour un discours, une lettre sans conséquences peut-être ? Parce que vous aviez des choses plus épanouissantes à faire ? Votre expérience nous intéresse.

Vous avez fait le grand saut et laissé ChatGPT écrire à votre place. A quelle occasion et pourquoi ? L’IA vous a-t-elle bluffés ou déçus ? Le doute s’est-il immiscé chez le lecteur de votre texte par procuration ? Avez-vous été démasqués ? Et essayer ChatGPT, est-ce l’adopter ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.