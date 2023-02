Entre ceux qui reviennent et ceux qui partent en vacances, les routes sont surchargées. Un pic de bouchons de 349 km a ainsi été enregistré à la mi-journée au niveau national ce samedi, journée classée orange dans le sens des retours en Auvergne-Rhône-Alpes et région parisienne, selon Bison futé.

En Île-de-France, la circulation sur l'A6 devrait être particulièrement dense dans le sens des retours entre le début de l’après-midi et le milieu de soirée, selon Bison futé. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont les axes qui relient les stations de ski qui sont les plus encombrés, notamment l'A43, entre Lyon et Chambéry, avec plus de 100 km de bouchons cumulés.

L'A43 particulièrement concernée

A 13 heures, Vinci relevait 32 km de bouchons sur l'A43 dans le sens des retours, et 18 km dans le sens des départs. Outre l'A43, où il est déconseillé de circuler entre 13 heures et 17 heures, plus de 33 km de bouchons ont été enregistrés à la mi-journée sur l'A40, dans l’Ain, et plus de 16 km sur l'A6 dans l’Yonne.

Les déplacements de ce week-end concernent les vacanciers des zones B (Marseille, Lille, Strasbourg…) et C (Paris, Toulouse), qui commence sa deuxième semaine des vacances scolaires.