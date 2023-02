« Fléchis tes jambes Nathan ! Mais non, pas le chasse-neige sinon tu vas tomber ! Et aide-toi un peu de tes bâtons pour pousser… ». La phrase, un peu autoritaire mais banale quand elle est prononcée dans une station de ski, l’est un peu moins dans une station balnéaire vendéenne. Et pourtant, c’est dans ce décor insolite de dunes et de pins que Nathan s’apprête à avaler plusieurs kilomètres en ski… sur roues, appelé skike. Sous les yeux de sa mamie, qui filme tout avec son portable et continue de lui crier des conseils, l’adolescent ne semble pas franchement rassuré sur ces drôles de rollers, qui offriraient les mêmes sensations que le ski de fond sur la neige. « C’est un peu difficile d’avancer et de trouver son équilibre, raconte-t-il, avant de se diriger vers la plage, à quelques dizaines de mètres. Mais bon, je vais bien finir par y arriver ! »





Les sports d'hiver à la mer, à la Barre-de-monts (Vendée) - J. Urbach / 20 Minutes

Skike, luge sur aiguilles de pins, randonnées en raquettes ou en chiens de traîneau… Depuis une quinzaine d’années, la commune de la Barre-de-Monts-Fromentine en Vendée propose un copieux programme d’activités original à l’occasion des vacances de la Toussaint et de février. Alors que le département fait partie des territoires les plus éloignés des pistes, la commune n’a pas attendu que le réchauffement climatique vienne faire fondre la neige pour rapatrier « les sports d’hiver à la mer ». « On manque un peu de relief, mais ces animations ont trouvé leur public, auprès des habitants et des touristes, sourit Serge Landais, adjoint au maire chargé des animations culturelles, sportives et associatives, qui rappelle que des descentes en ski s’organisaient il y a plusieurs décennies sur la dune du Pilat. A chaque édition, tout est complet. Certains enfants pratiquent davantage ici qu’au ski ! Les commerçants jouent le jeu aussi, en proposant pour certains du vin chaud. »

Des tarifs « bien plus raisonnables »

Des lunettes sur les yeux « pour éviter de se prendre du sable », Louis et Marius s’apprêtent à vivre leur première expérience en chiens de traîneau, en l’occurrence un petit kart. Une randonnée très demandée de plusieurs kilomètres dans la forêt, à une vitesse pouvant dépasser les 20km/h, que leur maman Séverine n’aurait peut-être pas pu leur offrir autrement. « Quand ils étaient petits, on partait dans le Massif central mais c’est tout de suite 5 ou 6 heures de route, avec un budget qui monte très vite pour quatre personnes, raconte la mère de famille, originaire de Loire-Atlantique. Là, au moins, les tarifs sont bien plus raisonnables, 50 euros pour deux, et il n’y a pas à payer de trajet ni d’hébergement. Alors bien sûr, le cadre n’est peut-être pas aussi dépaysant… »









Pour les chiens, qui jappent d’impatience avant le départ, ce n’est pas non plus la même ambiance, ni les mêmes conditions de « travail ». S’ils n’ont pas besoin de petites bottines pour se protéger les pattes comme en altitude, il faut ici faire attention au coup de chaud, alors que des températures de plus de 15°C ont été enregistrées ces derniers jours… « Avec les problèmes d’enneigement, même les mushers en montagne sont obligés de s’entraîner en forêt désormais, rapporte Jean-Marc Tatu, président de l’association Sports et Chiens Nordiques de Vendée. Les courses, comme la Grande Odyssée, voient certaines de leurs étapes tronquées faute de neige. C’est très inquiétant. »

Le petit groupe qui remonte de la plage, véritables raquettes de neige aux pieds, semble loin de ces préoccupations. Malgré le ciel gris et la petite pluie, les randonneurs reviennent pour la plupart ravis de leurs deux heures de marche (pour 2 euros), le long de l’océan. « C’était vraiment super, c’est un peu les mêmes sensations que sur la neige mais en plus stable, confirme une participante. Il faut rester les jambes un peu écartées et marcher bien droit : sur le sable, c’est bien plus agréable et plus fun qu’en chaussures de randonnée ! ». Sans doute plus écolo, aussi, que sur de la neige artificielle.