Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Ce vendredi, le 24 février, marque la date anniversaire du début de l’invasion russe de l’Ukraine. Ce conflit, qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de milliers de soldats et à au moins 30.000 civils, fait encore rage, alors que les forces ukrainiennes préparent une contre-offensive à l’aide des chars lourds fournis par des pays européens et les Etats-Unis.

Ce vendredi, le 24 février, marque la date anniversaire du début de l'invasion russe de l'Ukraine.













Ce vendredi soir, la 48e cérémonie des César va récompenser ce que l’Académie aura jugé comme les meilleurs films de l’année 2022. Puisque les nominations sont souvent critiquées, nous avons demandé aux lectrices et lecteurs de 20 Minutes de nous partager leur propre sélection des immanquables de l’an passé.

Et comme à cérémonie exceptionnelle, réponses exceptionnelles, nous avons aussi demandé son avis à la rédaction du journal. La Nuit du 12, les films de Virginie Efira, mais aussi Jack Mimoun et les Secrets de Val Verde : la sélection, chez 20 Minutes, est éclectique.

Un zéro pointé qui fait mal. Les trois clubs français engagés jeudi soir en 16es de finale de Ligue Europa conservaient leurs chances après le match aller, mais ils ont tous fini par craquer et prendre la porte. Auteurs d’une première manche épatante contre la Juve, le FC Nantes s’était « donné le droit de rêver » d’un immense exploit, et le public y croyait bien plus encore. Résultat : une défaite 0-3 et un carton rouge qui a fait parler.

Rennes et Monaco n’ont pas fait mieux, en sortant tous les deux aux tirs au but. Opposés au Shakhtar Donetsk, les Bretons ont cru s’en sortir en prolongation, mais un CSC de Belocian (2-1, 119e) les a menés vers une séance de tirs au but fatale. Même issue pour les Monégasques, battus 3-2 par le Bayer Leverkusen.