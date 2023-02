Après le bag in box (Bib) et la canette, voilà que le vin se fait mettre dans une bouteille… en papier recyclé. Si cette innovation du château La France, situé à Beychac-et-Caillau entre Bordeaux et Saint-Emilion (Gironde), risque de ne pas ravir les puristes, elle a suscité un réel intérêt des professionnels, lors du salon Vinexpo Paris qui s’est tenu il y a quelques jours.

« C’est une bouteille composée à 94 % de matière recyclée, principalement du papier, qui peut être à nouveau recyclé après consommation, détaille à 20 Minutes Stéphane Mottet, propriétaire du château La France. En fait c’est une coque, composée à l’intérieur d’une poche en plastique, qui représente une toute petite partie de la conception de la bouteille. » Le viticulteur précise qu’il n’est « pas encore possible » de se passer du plastique pour la conservation du vin dans ce cas de figure. Le bouchon est soit en plastique, soit en aluminium, selon les versions.

« Nous réduisons par six l’empreinte carbone par rapport au verre »

Mais, quel est l’avantage par rapport à une bouteille classique en verre, entièrement recyclable ? « A vide, cette bouteille pèse 83 grammes, ce qui est cinq fois plus léger qu’une bouteille en verre », avance en premier lieu Stéphane Mottet, « et nous réduisons par six l’empreinte carbone à la fabrication par rapport au verre. »

Côté pratique, « c’est une bouteille légère et incassable, qui présente d’énormes atouts pour tout ce qui est pique-nique, festivals… On pense aussi aux Jeux olympiques de 2024 à Paris. » Son recyclage (pour la partie en carton), enfin, « est très facile : vous appuyez, la coque en carton se coupe en deux, et vous mettez au tri. » Enfin, côté marketing, « on peut écrire à 360 degrés sur la bouteille, ce qui offre de la visibilité pour la marque. »

« Intérêt des marchés nordiques »

Le château La France prévoit de commercialiser, dès le printemps, environ 6.000 bouteilles de vin de ce type, disponibles sur son site Internet pour un prix d’environ 10 euros. « C’est un peu plus cher que le vin que nous commercialisons en bouteille en verre » reconnaît Stéphane Mottet. Question d’échelle de production. Sur 78 ha, château La France produit 71 ha en AOC Bordeaux supérieur rouge, et 7 ha en AOC Bordeaux blanc sec.

« Pour le moment, j’ai relevé un intérêt assez fort de la part des marchés nordiques (Suède, Finlande, Norvège) où le consommateur est plus ouvert que le consommateur français, et déjà habitué à tout ce qui est bag in box », explique Stéphane Mottet. Surtout, les pays nordiques souhaitent réduire leurs émissions de carbone d’ici à 2030, ce qui passe en partie par des alternatives à la bouteille en verre. Le propriétaire du château bordelais vise toutefois « aussi le marché français » et assure être en contact avec deux marques de la grande distribution.









Le château La France s’est engagé dans une démarche de neutralité carbone. « Nous avons par exemple déjà lancé un concept de bouteille allégée, avec des bouteilles en verre de 410 grammes au lieu de 600 grammes, et nous fabriquons aussi des étiquettes à base de papier recyclé et de déchets de raisin. »

Avec cette nouvelle bouteille, château La France va « encore plus loin » dans sa démarche, et espère cartonner notamment auprès d’un public jeune qui se détourne de plus en plus du vin, particulièrement du vin rouge.