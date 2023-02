Son projet de manifester, la semaine dernière, à un péage de l’ouest de Nice, avait été retoqué par le préfet. Le boulanger Frédéric Roy a finalement eu l’accord d’organiser un rassemblement ce vendredi à l’initiative du Collectif pour la survie des boulangeries et de l’artisanat. Il réclame du gouvernement que « le bouclier tarifaire » instauré pour limiter la hausse des prix de l’électricité « s’applique à tous les artisans ».









« Comme tous ceux qui ont un compteur de plus de 36Kva, je ne suis pas concerné par la mesure qui permet de limiter la hausse à 15 %. Personnellement, ma facture a été multipliée par trois et ce ne sera pas tenable longtemps, explique-t-il à 20 Minutes. Tout le monde peut venir. Les particuliers qui veulent nous soutenir et les professionnels qui peuvent être concernés. »

Le rendez-vous est prévu à un feu rouge, dès 11 heures, au niveau de sa boulangerie, face au 52, de la promenade des Anglais. Frédéric Roy, lui, a prévu de distribuer des tracts et des viennoiseries.