Dans une vie, il y a des événements qui marquent et qu’on n’oublie pas. C’est ce qui s’est passé pour Jérôme Blasquez, un jour de mars 1986, alors petit garçon, il est tombé avec un autre enfant, dans un puits de 20 mètres, sur la commune de Varilhes, en Ariège, entre Pamiers et Foix.

Ce jour-là, les deux garçons de 5 et 7 ans ont été sauvés par six sapeurs-pompiers à l’aide de cordage et sangles de sauvetage. Trente-sept ans plus tard, le destin, certainement, a voulu que l’un de ces secouristes, Daniel Lagarde, recroise le chemin de Jérôme Blasquez lors d’une réunion professionnelle.

Car, entre-temps, ce dernier, désormais élu conseiller départemental, a pris la présidence du service départemental d’incendie et de secours du département qui raconte cette histoire sur sa page Facebook. En se remémorant leur souvenir commun, le pompier lui a raconté que le jour du sauvetage il avait perdu un couteau dans le puits. À l’occasion de la Sainte-Barbe, la patronne des pompiers, Jérôme Blasquez en a profité pour lui remettre un couteau, avec la date du sauvetage gravée dessus.