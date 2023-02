Mercredi 22 février, le ciel est bas sur Paris et l’esplanade des Invalides ressemble à un cimetière de dauphins, avec 400 photos de mammifères exposées en taille réelle. Tous ont été retrouvés morts sur les plages de la façade atlantique ces trois derniers mois à cause de la pêche intensive dans toute la zone atlantique, générant un émoi national et la mobilisation de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO).

« Un massacre évitable »

Depuis le 25 janvier, 50.000 personnes ont cosigné le courrier du président de la LPO, Allain Bougrain-Dubourg, adressé à Emmanuel Macron pour lui demander d’interdire la pêche du 15 janvier au 15 mars dans le Golfe de Gascogne, et de mettre fin au massacre des dauphins échoués. « Le massacre de 400 dauphins était évitable. Comment ? Il faut en finir avec les mesurettes qui semblent satisfaire l’exécutif. Il faut tourner la page du XXe siècle, suspendre la pêche meurtrière et indemniser les pêcheurs. Si ce n’est pas nous, c’est la Commission européenne qui va ramener l’exécutif à la raison, en nous imposant encore plus de pénalités ».









La LPO constate amèrement que malgré l’urgence de la situation, et des alertes répétées depuis plusieurs années par les associations de protection de la nature, aucune interdiction de la pêche n’est pourtant envisagée avant 2024-2025, si les dispositifs acoustiques testés l’an prochain prouveraient inefficaces. « Les mesurettes » adoptées par le gouvernement risquent de retarder le problème selon Allain Bougrain-Dubourg, puisque la répulsion sonore des dauphins, visiblement peu efficace, consiste à tenter de chasser les cétacés de leurs zones naturelles de nourrissage et les priver de ressources alimentaires nécessaires à leur survie. La LPO va déposer la plainte auprès de la Commission européenne, en lui demandant de saisir la Cour de justice de l’UE et d’appliquer de lourdes sanctions financières pour la France.

La plupart des dauphins échoués sont des femelles allaitantes et gestantes qui présentent tous les signes de bonne santé dans 80 % de cas, selon l’association. Dominique Chevillon, Vice-Président du Parc Naturel Marin de l’estuaire Gironde et des pertuis charentais, indique que « depuis maintenant 30-40 ans, les mêmes causes produisent dans les mêmes lieux de Gascogne à la même période. On ne peut pas dire aujourd’hui que c’est accidentel. On est responsable et on est coupable ».

Des dauphins disparus dans 30 ans ?

Une mesure forte serait d’interdire la pêche dans le Golfe de Gascogne en période hivernale, une perspective fermement combattue par les pêcheurs industriels. Arnaud Pénarend, marin, explique, pourquoi lui soutient le combat de la LPO. Durant ses deux dernières années d’activité, Arnauld n’a pas pu passer une seule journée en mer le long de côte de Manche et de l’Atlantique, sans être accompagné par des dauphins. Sauf qu’en novembre 2022, les dauphins sont complètement disparus. Alerté par la situation, Arnaud est allé à la rencontre des marins pêcheurs de sa région :

« Ils m’ont relaté qu’ils étaient conscients que leur activité entraînait la capture involontaire de dauphins, pris dans les filets alors qu’ils jouent parfois à proximité des hélices de bateau ». Il y a un problème et il faut trouver la solution pour éloigner les dauphins de cette phase délicate de mise en place des engins de pêche », souligne le marin. « Aujourd’hui, sur nos côtes, les scientifiques nous assurent que le niveau de capture de dauphins a dépassé le seuil critique de survie des populations et que dans 30 ans, collectivement, nos amis auront disparu des côtes françaises ».