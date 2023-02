La police nationale a lancé un appel à témoins après la disparition inquiétante d’un jeune homme de 16 ans. Noé Aubry, se rendait au lycée Saint-Louis situé dans le quartier des Chartrons, lundi 20 février, « lorsque nous perdons sa trace à 8 heures à l’arrêt La Gardette à Lormont », indiquent les policiers.





Une fois encore, je compte sur vos nombreux RT pour retrouver Noé pic.twitter.com/B5PsQqbnD5 — Police Nationale 33 (@PoliceNat33) February 22, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Contacté par 20 Minutes, l’hôtel de police de Bordeaux précise que le jeune homme, qui réside à Mérignac, a pris le tram « normalement » lundi matin peu avant 7 heures pour se rendre à son lycée. Les caméras de vidéosurveillance de TBM confirment qu’il était bien à bord. Puis il a envoyé un message à un ami pour le prévenir qu’il serait en retard.

Son téléphone a borné à deux reprises

Il n’est pas descendu à son arrêt de tram habituel, mais a poursuivi jusqu’à La Gardette. Son téléphone a borné à deux reprises, dans le quartier de La Bastide et à Ambarès-et-Lagrave, sans qu’il y ait eu usage du téléphone. Des recherches ont été effectuées par la police et la gendarmerie, dans le quartier de La Bastide et à Ambarès, et n’ont rien donné pour le moment.

Noé Aubry mesure 1,80 mètre, est de corpulence mince, a les cheveux blonds coupés court, et portait un survêtement noir et une doudoune gris foncé au moment de sa disparition. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter l’hôtel de police au 05.57.85.73.19 ou au 0.800.00.49.38.