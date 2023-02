Chez « Epidaure Market », on peut remplir son chariot à ras bord, il n’y a rien à payer : ce supermarché, plus vrai que nature, est virtuel. Il a été imaginé par des chercheurs et des enseignants de Montpellier (Hérault), à Epidaure, le pôle Prévention de l’Institut contre le cancer, pour sensibiliser les adolescents au bien manger. Ce « serious game », accessible seulement en classe, transporte les élèves dans les rayons d’un magasin.

Après avoir choisi un scénario (un anniversaire, un pique-nique, un petit-déjeuner, un repas quand la cantine est fermée…), ils sont invités à pousser leurs chariots de rayon en rayon, pour faire les courses qui leur paraissent pertinentes. Pour chaque produit, tout un tas de caractéristiques est indiqué aux élèves, notamment la provenance et le Nutriscore. Et parce que dans un jeu, même très « serious », il faut des ennemis, tout a été imaginé pour reproduire, au mieux, les tentations d’un véritable supermarché : les jolis emballages, les annonces sonores signalant une promotion, les sodas en têtes de gondole, etc.





Epidaure Market a été imaginé par le pôle Prévention de l'Institut contre le cancer de Montpellier. - Epidaure Market

« Savoir ce qui a motivé les achats » des élèves

« Une fois qu’ils ont fait leurs courses, l’idée, c’est d’engager une discussion avec les élèves, pour savoir ce qui a motivé leurs achats », explique Nicolas Marco, enseignant en Sciences de la vie et de la terre au collège, et intervenant à Epidaure, qui a participé à la création de cet outil. Cela permet notamment d’évoquer, avec les participants, l’impact sur la santé des produits trop sucrés ou trop salés, la protection de l’environnement, et le respect des saisons. « Dans le supermarché, nous laissons, volontairement, des fruits qui ne sont pas de saison, pour permettre d’en débattre avec les élèves », note l’enseignant.









Plusieurs séances, sur « Epidaure Market », sont proposées aux adolescents. L’une d’elles les invite même à mettre leur nez dans le réfrigérateur, chez eux, et d’en discuter avec leurs parents. La session se conclut par un dernier petit tour dans ce supermarché virtuel, pour vérifier si toutes ces discussions autour du bien manger ont porté leurs fruits.





Epidaure Market permet d'aborder avec les élèves des questions comme la santé ou l'environnement. - Epidaure Market

Des recherches pour évaluer la pertinence de l’outil

« Ils peuvent ainsi comparer leurs achats, lors de la première et de la dernière séance, pour constater ce qui a évolué », confie Florian Lecêtre, doctorant en psychologie, qui a participé à l’élaboration d'« Epidaure Market », au laboratoire Epsylon de l’université Paul-Valéry. « Pour l’instant, l’outil a été imaginé pour des collégiens. Mais, possiblement, plus tard, le support sera adapté à des lycéens, voire à des étudiants. Nous sommes en train de développer des séances pour les enfants des écoles primaires. L’outil sera aussi disponible sur des écrans tactiles géants, à Epidaure, qui accueillera des classes. »

« Epidaure Market » ouvrira-t-il, bientôt, à tous les élèves de France ? Des recherches ont été engagées, auprès de plusieurs dizaines de classes, pour évaluer scientifiquement la pertinence de ce jeu. « L’idée, confie Florence Cousson-Gélie, professeure de psychologie de la santé à Epsylon et directrice scientifique d’Epidaure, c’est que l’on puisse, demain, proposer « Epidaure Market » à tous les enseignants de France qui le souhaitent. »