L’Assemblée générale de l’ONU se réunit à partir de mercredi à l’occasion de l’anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Kiev et ses alliés espérant recueillir le soutien le plus large à une résolution appelant à une paix « juste et durable ».

Le projet de résolution sponsorisé par quelque 60 pays « souligne la nécessité de parvenir, dans les meilleurs délais, à une paix globale, juste et durable en Ukraine conformément aux principes de la Charte des Nations unies ». Il doit être soumis au vote à l’issue des débats qui commenceront à 15h00 (20h00 GMT) et dureront au moins jusqu’à jeudi.

L’intersyndicale garde le cap contre la réforme des retraites. Les huit principaux syndicats français et cinq organisations de jeunesse ont réaffirmé mardi leur volonté de mettre « la France à l’arrêt » le 7 mars, promettant de faire de cette date la plus importante journée de grèves et de manifestations depuis le début de la contestation.

Les syndicats veulent « faire du 7 mars la journée la plus forte » depuis le début du mouvement le 19 janvier, a ainsi déclaré Yvan Ricordeau, secrétaire national CFDT, lors d’une conférence de presse à l’issue d’une réunion au siège de la CGT à Montreuil en Seine-Saint-Denis. « Il y a consensus entre nous pour dire que l’objectif c’est de faire plus fort que le 31 janvier », a-t-il ajouté. Ce jour-là, les syndicats avaient recensé plus de 2,5 millions de manifestants et les autorités 1,27 million.

L’attaquant brésilien du PSG, Neymar, sorti sur une civière, dimanche, en L1 contre Lille, souffre d’une entorse de la cheville avec « lésions ligamentaires », a annoncé, ce mardi, le club de la capitale, à deux semaines du huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Le joueur est d’ores et déjà forfait pour le choc de la 25e journée de Ligue 1 à Marseille, dimanche. « De nouveaux examens passés ce jour confirment une entorse de la cheville pour Neymar Jr, avec lésions ligamentaires. Un nouveau point sera fait en début de semaine prochaine », a indiqué le PSG dans un communiqué.