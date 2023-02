Voilà un an que la collecte des déchets à Marseille n’avait pas fait l’objet de grève de la part de ses agents. La menace plane à nouveau désormais, avec la CGT, syndicat minoritaire mais qui était parvenu à relancer le mouvement l’an dernier au nez et à la barbe de la toute-puissante FO, qui dispose d’un préavis de grève en cours.

Dans un communiqué aux airs d’ultimatum envers sa direction, le syndicat indique que « la lutte va devoir s’enclencher », s’ils ne sont pas écoutés. Les agents de collecte dénoncent une réorganisation imposée « sans concertation ». Dans le viseur notamment, le décalage progressif des collectes de nuit marseillaise au matin, ce qui engendre des difficultés de circulation pour les bennes et des dimanches travaillés imposés pour 3,5 euros de plus sur les sites d’enfouissement de Martigues et Aix.

« L’accord signé suite à la dernière grève n’est absolument pas appliqué dans sa totalité », poursuit-il, en brandissant donc, la menace d’une nouvelle grève des poubelles.