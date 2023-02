Il suffit de rabattre la banquette arrière, suivre la notice d’assemblage, et c’est parti pour l’aventure. A Angers, une jeune start-up vient de lancer une solution innovante pour transformer facilement grosses voitures, fourgonnettes ou utilitaires en mini vans aménagés. Couchage pour deux personnes, rangements coulissants (notamment pour embarquer batterie, réchaud ou réserve d’eau), tablette pliante… Chaque kit en bois, amovible, pèse seulement 50 kg et propose le strict minimum pour partir en vacances avec son véhicule. « On peut y dormir, s’y abriter, y manger, détaille Julien Boucault, le fondateur de Tchao Tchao, surfant sur l’engouement autour de la « van life ». C’est amplement suffisant pour aller découvrir la nature et s’émerveiller. Pas besoin d’investir dans un van, souvent très cher et suréquipé. Surtout quand on sait qu’il est utilisé en moyenne qu’une trentaine de jours par an. »

C’est en faisant le tour de la Norvège avec sa femme et son fils, « dans un break très sommairement aménagé », que le quadragénaire, soucieux de l’environnement, a commencé à mûrir son idée. Huit ans après, il lâchait son métier d’hydrobiologiste pour s’enfermer dans son garage, armé d’une fraiseuse à commande numérique et d’une grosse motivation. « Le cahier des charges était très dense, se rappelle celui qui a dû se former à la menuiserie. Je voulais quelque chose de léger, qui ressemble à un grand puzzle, que l’on puisse installer et démonter en cinq minutes sans outils. Il était aussi très important de travailler avec des essences de bois locales, j’ai finalement opté pour le peuplier des Pays-de-la-Loire. »





Un passage remarqué dans « Qui veut être mon associé ? »

Pour 3.000 euros environ, Tchao Tchao promet donc de pouvoir équiper pour le moment plus d’une centaine de modèles de voitures (SUV) et fourgons compatibles. Si la jeune entreprise, véritablement lancée il y a quelques mois seulement, n’a vendu qu’une centaine de kits, elle a déjà convaincu les deux célèbres investisseurs Eric Larchevêque et Jean-Pierre Nadir, lors de son passage sur M6 dans « Qui veut être mon associé ? », fin janvier. « Je sortais juste de mon atelier quand le producteur de l’émission m’a contacté, pour un tournage en septembre, sourit Julien Boucault. Dès la semaine suivante, on a commencé à travailler avec les investisseurs, tous les deux très réactifs. Je pense avoir fait le bon choix : l’un m’aide pour la partie industrialisation, l’autre pour le réseau de distribution que je suis en train de constituer chez des garages un peu partout en France, et des loueurs de voiture. »









L’entreprise, qui a déménagé dans de plus grands locaux et embauche deux personnes, travaille désormais sur une version pour les citadines, type Clio ou 208, avec un couchage d’1m75 qui sera donc davantage conseillé pour les personnes seules (et pas trop grandes). En attendant ce nouveau kit, qui devrait sortir « prochainement », Julien Boucault aime recevoir des nouvelles de ses premiers utilisateurs, « beaucoup de jeunes retraités mais aussi des jeunes couples ». « Avec le kit, certains vont à 10 km de chez eux pour vivre une expérience en forêt. Techniquement, on peut aller plus loin comme ces clients qui vont bientôt partir pour six mois de tour de l’Europe, raconte le fondateur. L’objectif est de créer toute une communauté, des ambassadeurs qui prôneront les valeurs du minimalisme. Moins on a de place, moins on stocke de choses inutiles ! »