Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le président Emmanuel Macron s’en est remis mardi au « bon sens » des Français et a réitéré qu’il « faut travailler un peu plus longtemps », lors de sa première sortie au contact direct des Français depuis le lancement au début de l’année de sa réforme très contestée des retraites.

« Dans l’ensemble, les gens savent qu’il faut travailler un peu plus longtemps en moyenne, tous, car sinon on ne pourra pas bien financer nos retraites », a affirmé le chef de l’Etat au marché d’intérêt national de Rungis, accompagné du ministre de l’Agriculture Marc Fesneau et de la ministre déléguée aux PME Olivia Grégoire. Macron a par ailleurs souhaité transmettre « un message de reconnaissance devant toutes celles et ceux qui permettent à notre pays de tourner, de vivre ».

Deux nouveaux séismes de magnitudes 6,4 et 5,8 ont été enregistrés, lundi soir, dans la province turque de Hatay (sud), la plus éprouvée par le tremblement de terre du 6 février qui a fait plus de 41.000 morts.

Il y a au moins trois morts en Turquie, a annoncé en soirée le ministre de l’Intérieur, Suleyman Soylu. Le vice-président, Fuat Oktay, avait fait état auparavant de huit personnes blessées par les chutes d’immeubles déjà endommagés. En Syrie, 47 personnes ont été blessées à Alep, prises dans un mouvement de panique alors qu’elles essayaient de fuir, a rapporté l’agence Sana. Le groupe de sauveteurs syriens des Casques blancs évoque plus de 130 blessés dans le nord du pays.









A 10h20, dimanche, le journaliste de permanence à la Maison-Blanche prévient les médias que rien n’est prévu à l’agenda de Joe Biden pour cette journée de repos dominical. En réalité, le président américain, l’un des hommes les plus scrutés de la planète, se trouve déjà au-dessus de l’Atlantique pour rejoindre la Pologne, puis l’Ukraine.

Il y a affiché son soutien à Volodymyr Zelensky, ce lundi, lors d’une visite surprise à Kiev. Un déplacement à haut risque que la Maison-Blanche a réussi à garder secret jusqu’au bout, grâce - entre autres - à un départ à 4h15 du matin.