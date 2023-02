Ouvrir son commerce tôt le matin et tirer le rideau tard le soir. Etre debout toute la journée, porter des charges lourdes, devoir se montrer toujours dynamique avec les clients… Pas évident d’être commerçant à la soixantaine. Et la perspective de devoir travailler plus longtemps n’est pas forcément bien vécue par cette catégorie d’actifs.

La réforme des retraites actuellement en discussion prévoit en effet un recul progressif de l’âge légal de départ de 62 à 64 ans en 2030. Elle augmente également la durée de cotisation pour bénéficier d’une pension à taux plein : de quarante-deux ans aujourd’hui à quarante-trois ans en 2027.

Quel âge avez-vous ? Dans quel type de commerce exercez-vous ? Le métier vous semble-t-il plus pesant ces dernières années ? Quelles missions vous sont le plus difficiles ? Vos rapports avec vos clients sont-ils moins faciles que lorsque vous étiez en milieu de carrière ? Vous sentez-vous plus fatigué lorsque vous rentrez chez vous ? Comment envisagez-vous les prochaines années ? Pensez-vous que vous partirez en n’ayant pas toutes vos annuités ? Ou comptez-vous aller jusqu’au bout ? Racontez-nous.