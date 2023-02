Le coq Saturnin va pouvoir continuer à chanter dans la basse-cour d’une famille du hameau de Villalbe, situé sur la commune de Carcassonne. En fin de semaine dernière, le tribunal a en effet rejeté la plainte d’un voisin incommodé par les cocoricos du gallinacé, qui l’avait rendu insomniaque, rapporte France 3 Occitanie.

Ce dernier avait assigné les propriétaires du Coq, né au printemps 2019, pour trouble anormal du voisinage et demandé des dommages et intérêts. Comme cela avait été le cas dans les affaires des coqs Maurice, à l’île de Ré, ou de Pitikok dans les Hautes-Pyrénées. A l’instar de ses deux congénères à crête et plumes, Saturnin ne sera pas inquiété.









Lors de l’audience de janvier, le plaignant, constats d’huissier à l’appui, avait dénoncé les envolées nocturnes du gallinacé, quand les autres voisins de la famille concernée avaient assuré qu’ils n’étaient pas gênés. Les propriétaires avaient lancé une pétition plaidant « la sauvegarde du patrimoine rural », réunissant près de 3.000 signatures. Ils ont obtenu gain de cause et pour Franck Alberti, leur avocat interrogé par France 3, « notre combat, et celui des défenseurs de la campagne, est gagné ».