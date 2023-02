Une enquête a été ouverte pour « blessures involontaires » après un accident du travail dans un entrepôt d’Amazon dans l’Essonne qui a valu 31 jours d’ITT à un intérimaire, a indiqué dimanche le parquet d’Evry, contacté par l’AFP. Cet homme était employé par la société Satelec sur le chantier de l’extension de l’entrepôt Amazon de Bretigny-sur-Orge, a précisé le parquet, confirmant une information de Mediapart.

Brûlé au visage et aux mains

Il intervenait dans un local technique lorsqu’il a été brûlé au visage et aux mains par un arc électrique le 27 octobre. « La victime a été hospitalisée et s’est vu délivrer 31 jours d’incapacité totale de travail », a ajouté le parquet. Selon Mediapart, cet électricien a porté plainte contre les dirigeants de l’entrepôt et les dirigeants de Satelec.

« Une enquête a été ouverte du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois », a indiqué le parquet. « L’enquête est en cours et a notamment pour objet de préciser les circonstances de cet accident du travail et les responsabilités", a précisé cette même source.

En janvier 2022, un ouvrier intérimaire d’une soixantaine d’années était décédé d’un arrêt cardiaque dans ce même entrepôt Amazon de Bretigny, un des huit centres de distribution du géant du commerce en ligne en France.