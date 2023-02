Week-end assez calme sur le front de l’actu… On vous a malgré tout sélectionné cinq infos qu’il ne fallait pas rater au cours de ces dernières 48 heures…

1. Un dauphin scarifié

Un dauphin mutilé et scarifié portant une inscription taillée au couteau sur le flanc de l’animal visant directement Sea Shepherd, a été trouvé samedi en mer au large de la Vendée. On peut lire sur son cadavre une inscription homophobe visiblement destinée aux militants écologistes. « Ceux qui ont atrocement mutilé ce dauphin ne devraient plus jamais être autorisés à pêcher, a réagi l’association sur les réseaux sociaux samedi. Nous déposons plainte contre X pour mutilation d’espèce protégée et demandons l’ouverture d’une enquête pour retrouver les coupables. »

2. La drogue au volant dans le viseur

C’est une des suites de l’affaire Palmade. Quelques jours après l’accident de la route causé par l’humoriste alors qu’il était sous l’emprise de la cocaïne, le ministre de l’Intérieur s’empare de la question de la drogue au volant. Il a annoncé dimanche matin dans une interview donnée au JDD vouloir que toute personne conduisant sous stupéfiants se voie automatiquement retirer les 12 points de son permis de conduire, contre six actuellement. Il dit par ailleurs travailler « avec Eric Dupond-Moretti pour renommer en homicide routier les accidents mortels dus à la drogue et à l’alcool ».









3. La Chine au secours de la Russie ?

La Chine s’apprête-t-elle à envoyer des armes en Russie pour appuyer l’offensive de Poutine ? C’est du moins ce qu’a affirmé ce dimanche le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, à l’issue d’une rencontre avec son homologue chinois Wang Yi. Le secrétaire d’Etat a mis en garde contre les « implications et les conséquences » pour la Chine s’il s’avérait qu’elle apporte un « soutien matériel » à la Russie dans sa guerre en Ukraine ou l’aidait à échapper aux sanctions occidentales, a indiqué le porte-parole du département d’Etat, Ned Price, en rendant compte de l’entretien.

4. Pradié destitué, Mélenchon pointé du doigt

La réforme des retraites crée des remous sur les bancs de l’Assemblée. A droite, c’est Aurélien Pradié, dont la surenchère sur les retraites, à contre-courant du parti, a fini par coûter sa place de numéro 2 des Républicains. Son président, Éric Ciotti, l’a démis samedi de ses fonctions.

A gauche, c’est la stratégie de LFI qui soulève des questions. Le patron de la CGT, Philippe Martinez, a reproché dimanche à Jean-Luc Mélenchon de ne pas « favoriser la clarté » des débats à l’Assemblée nationale en maintenant des milliers d’amendements sur la réforme des retraites, une critique aussitôt balayée par le leader de LFI. « Oublions ces propos diviseurs », a-t-il écrit sur Twitter, remerciant les « députés qui ont bloqué l’adoption de la retraite à 64 ans ». « Pour réussir le 7 mars il faut être unitaires ! », a-t-il ajouté, en allusion à la prochaine journée de mobilisation.

5. Paris renversant

Tout n’est pas réglé au PSG, loin de là. Mais l’équipe parisienne a pu célébrer avec son public, dimanche après-midi, une victoire au mental face au Losc. Après avoir mené 2-0, le club de la capitale a successivement perdu Neymar, blessé à la cheville, et encaissé trois buts, abordant le dernier quart d’heure de la rencontre dans une fâcheuse posture. Mais un nouvel éclair de Mbappé, auteur d’un doublé, et un coup franc dans les arrêts de jeu de Messi ont finalement donné la victoire aux joueurs de Galtier. Un match renversant, à revivre ici.