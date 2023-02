La vigilance est de mise. Menacée par le cyclone très intense Freddy, l’île de La Réunion sera placée en alerte orange cyclonique dimanche à partir de 16 heures, a annoncé le préfet de ce département français de l’océan Indien, Jérome Filippini.

Tous les établissements scolaires, des crèches à l’université, resteront fermés lundi et « vraisemblablement mardi » également, ajoute le texte. Mais la vie économique de l’île se poursuit et les déplacements restent autorisés. Le niveau d’alerte rouge interdisant tout déplacement et sorties « sera déclenché en fonction de l’évolution de la situation », a précisé le représentant de l’Etat au cours d’un point presse tenu à la mi-journée.

La nuit de lundi à mardi la plus critique

Générant des vents soufflant en rafales à 310 km/h près du centre, Freddy était situé en fin de matinée à 1.125 km au nord-est des côtes réunionnaises. Il se dirige à 24 km/heure le long d’une trajectoire ouest qui le rapproche de l’île.

Selon Météo-France, le système « puissant et compact » passera au plus près de La Réunion dans la nuit de lundi à mardi. « Le centre (du système) se trouvera alors à environ 200 km des côtes de La Réunion » a indiqué Emmanuel Cloppet, directeur de Météo-France, au cours du point presse.

Des vents forts et une forte houle attendus

La proximité du cyclone intense devrait provoquer « une dégradation rapide et significative des conditions météorologiques » dès lundi soir, prévoit Météo-France. Les mauvaises conditions météo atteindront leur paroxysme dans la nuit de lundi à mardi, avec des vents forts et une forte houle.









« Mais le système se déplaçant rapidement, les conditions devraient s’améliorer dès mardi matin », a estimé Emmanuel Cloppet. A ce stade « tout impact direct de Freddy sur l’île est exclu, ce qui est heureux, car il aurait eu un impact encore jamais connu à ce jour », a précisé le météorologue. La Réunion « va être confrontée à un phénomène d’une forte intensité. Cela aurait pu être extrêmement grave », si l’œil était passé sur l’île, a commenté le préfet.

Freddy est le premier cyclone très intense à menacer des terres habitées dans le bassin sud-ouest de l’océan Indien depuis mars 2004 et le passage de Gafilo.