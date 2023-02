« Maman… J’ai faim ! » La petite Inès, 6 ans, fait la moue. « Tu vas bientôt avoir des gâteaux », tente de temporiser Leïla, sa maman. Inès croque dans le macaron en plastique qu’elle a dans la main et se marre. « Oui, celui-là, c’est un faux ! » Sa sœur Noor explose de rire, et les deux fillettes s’éloignent en sautillant dans la rue Pierre-Guiral. Leïla vient pour la deuxième semaine consécutive attendre dans ce début de bout du bout de Marseille, là où le tramway s’arrête et la pauvreté explose. Ici, l’association Vendredi 13 distribue chaque semaine des colis alimentaires à des Marseillais en grande détresse.

Depuis plusieurs mois, de plus en plus de familles monoparentales marseillaises, comme Leïla, sont orientées vers Vendredi 13, dont le but est d’apporter ponctuellement une aide alimentaire d’urgence. Cofondatrice de l’association, Monique Blanc feuillette le listing des bénéficiaires et énumère : « ici, c’est un adulte avec un bébé. Là, c’est un adulte, trois enfants, un bébé, etc. » La liste semble interminable et le constat sans appel : « Franchement, si ce n’est pas une majorité de familles monoparentales, ce n’est pas loin. Il y a un an, ce n’était pas comme ça. C’était plutôt équilibré entre les familles monoparentales et les autres. »

« Je suis là parce que je n’ai pas de ressources »

Leïla a la pudeur des mères courage qui ne se plaignent pas. Ou du moins, pas devant leurs enfants. Ses fillettes au loin, la maman se confie en peu de mots : « Je suis là parce que je n’ai pas de ressources. » On devine qu’avant, elle faisait autre chose de ses vendredis dans son appartement du 3e arrondissement. Elle y élève ses deux filles. Seule. Leïla raconte les tartes aux fraises et les gâteaux au chocolat. Cette vie d’avant, quand elle avait un travail et un salaire qui lui permettait de remplir le frigo. Aujourd’hui, elle attend son tour, à 14 heures, pour récupérer un colis alimentaire.

Il y a deux mois, Leïla a perdu son travail. Depuis, elle tente de « faire des heures ». Ici et là, elle trouve des ménages. Dans des bureaux ? La mère célibataire rit jaune : « Les bureaux ! Vous pensez… Je vais chez les gens. Je fais tout ! Mais du travail, vous n’en trouvez pas facilement. En plus, avec les enfants à aller chercher à l’école, la maison à gérer, c’est compliqué. »

« Il y a une montée du sans-abrisme »

Derrière Leïla, en ce vendredi de vacances scolaires, Inès et Noor s’amusent avec d’autres enfants, venus aussi avec leurs mères à la recherche de soutien. « Avant, on aidait durant trois mois. Maintenant, l’aide dure un mois, parce qu’il y a trop de demandes et qu’on n’arrive plus à faire face », lâche Monique Blanc. Dans une ville où 25 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, soit dix points de plus que la moyenne nationale, les crises en série ont fait des dégâts… particulièrement chez ces mamans solos.

« Il y a une montée du sans-abrisme, on voit des publics à la rue qu’on ne voyait pas avant, même des femmes avec des enfants », s’alarme ce vendredi le directeur de la Fondation Abbé-Pierre pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Francis Vernede. « Depuis que tout a augmenté, ceux qui s’en sortaient à peu près bascule dans la pauvreté », confirme Bernard Nos, président de Vendredi 13.

Un million d’euros d’aide exceptionnelle

Le phénomène inquiète jusqu’à la mairie de Marseille. Traditionnellement habituée, via le CCAS, à prendre en charge les personnes âgées, la Ville a annoncé ce mercredi débloquer un million d’euros d’aide exceptionnelle aux familles monoparentales. Avec ce budget, le CCAS pourra délivrer des chèques d’accompagnement personnalisé allant de 200 à 500 euros à tous les foyers dont le quotient familial est inférieur à 550. « Nous avons des retours, notamment de la part des écoles, de familles qui connaissent une grande précarité, rapporte Audrey Garino, adjointe au maire de Marseille en charge de la Solidarité. Ces familles monoparentales ont 95 % du temps une femme comme chef de famille, avec des temps partiels imposés et des ressources qui sont moindres que la majorité des ménages. Les familles monoparentales nous ont apparu encore plus fragilisées que les autres. »

Leïla a sagement patienté et rempli son sac de denrées. Pendant que leur mère entasse les boîtes de conserve, Noor et Inès se voient offrir des papillotes. Les soeurs se ruent sur les friandises. Et Leïla de prévenir : « Attention, il ne faut pas tout manger. D’accord ? Il faut en garder pour la maison. »

*Les prénoms ont été modifiés