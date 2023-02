« Lol », c’est tout ce que la question de redécouper la région Auvergne-Rhône-Alpes a inspiré à Jean, 35 ans, un internaute de 20 Minutes. Il fait partie des nombreuses personnes qui ont donné leur avis sur l’éventuelle réforme institutionnelle à laquelle Emmanuel Macron réfléchirait. Selon La Dépêche du midi, le chef de l’Etat envisagerait de fusionner les conseillers départementaux et régionaux pour en faire des conseillers territoriaux. Il voudrait ainsi revenir sur le découpage décidé par François Hollande pour rapprocher la population des élus pour quatre grandes régions : le Grand-Est, la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie et l’Auvergne-Rhône-Alpes. Si de nombreuses personnes ont exprimé leur accord ou leur désaccord avec cette proposition, plusieurs habitants ont partagé leur incompréhension d’un tel choix.

Pour « plus de cohérence identitaire »

Certains internautes qui ont répondu à notre appel à témoignages trouvent l’idée du président de la République pertinente. Ils mettent en avant la taille « immense » du « monstre » de l’Auvergne-Rhône-Alpes, qui fait près de 70.000 km2. « Pour participer à une compétition sportive, j’ai dû parcourir 630 km. Est-ce que ça a du sens ? questionne Bernard, 61 ans. Revenons à des échelles humaines ! » Jean-Marie, 66 ans, partage son avis. Lui aussi est membre d’une association et cette fusion n’a fait qu’augmenter ses déplacements et ses frais de fonctionnement. Que ce soit pour des activités ou des questions administratives, selon lui, il faut « plus de proximité ». Il lance : « Ce n’est pas une question de fierté mais de bon sens ! » Même constat du côté de « MichMich » qui réclame « un retour des régions historiques » en pointant « aucune identité commune ».

Le fameux « c’était mieux avant »

Redécouper les régions permettrait alors de réparer un « manque de cohérence ». Roland, 72 ans, trouve qu’un « Cantalien n’a aucun lien avec un Lyonnais ou un Chamoniard ». Eric, 54 ans, voyait plutôt « un rapprochement avec le Limousin ». Pareil pour Monique, 68 ans qui souligne que l’Auvergne n’a « rien à voir » avec Rhône-Alpes. C’est ce que pense aussi « A », 28 ans. Pour elle, « il y a de trop grandes différences de culture, d’histoire et de géographie ». Une chose est sûre, selon Pascal, 59 ans, « les politiques n’ont pas respecté les identités régionales » en 2016.

Un retour en arrière redonnerait aussi « de la valeur au territoire », selon des internautes. C’est le cas de Jean-Pascal, 50 ans : « L’Auvergne est une région à elle seule. Elle mérite mieux que d’être soumise à une région sans identité industrielle et historique. » Même combat « de l’autre côté de la frontière ». George, 63 ans, n’a « jamais compris le besoin de [le] coller à l’Auvergne ». D’après lui, c’est l’Auvergne qui a bénéficié de la région Rhône-Alpes pour « grimper dans la hiérarchie des régions ». Et Jean, 73 ans, lui, constate que « ce rattachement n’a rien apporté » donc « autant revenir à avant ».

Il ne faut « toucher à rien »

Patrick, 73 ans, trouve, lui, que « les régions sont complémentaires » et que la « grande région » est désormais à la « pointe sur l’industrie, la recherche mais aussi l’agriculture, l’élevage et le tourisme ». Il ne faut alors « toucher à rien ». Il n’y a pas que pour ce lecteur que l’idée d’Emmanuel Macron est « une catastrophe » et même « une descente aux enfers ». Jean-Marc, 54 ans, prend l’exemple du Cantal, son département de naissance : « La fusion a fait réduire la baisse chronique inexorable de l’emploi et de la fuite des jeunes. Pour les anciens, le regroupement est une aubaine qui redynamise un territoire qui se recroquevillait sur lui-même depuis vingt ans ».

Fred, 42 ans, et Sylvie, 61 ans, se demandent, comme beaucoup d’autres, « combien a coûté le regroupement et combien une réorganisation coûterait ? » Christophe, 40 ans, ne comprend pas non plus « la finalité d’un retour en arrière ». Selon lui, celle actuelle « fonctionne très bien ». Et comme Jacques, 72 ans, plusieurs internautes pensent que ça ne fera qu’ajouter « une couche au mille-feuille administratif ».

Un référendum comme réponse à toutes les questions

Parmi ces réponses manichéennes, Claire, 40 ans, nuance : « Fusionner les deux anciennes régions n’a rien amené de positif, mais les séparer de nouveau sera peut-être tout aussi inefficace ». Mêmes questionnement pour Romain, 37 ans, qui est très partagé. Pour rapprocher « les personnes qui vivent aux extrémités de ces régions » au plus près des services publics, il propose de « créer des sous bureaux de proximité plutôt que de redéployer tous les services ». Dans le même temps, il émet l’hypothèse qu’une « grande région est peut-être mieux organisée ». En conclusion, il ne sait pas. Il lâche alors : « Pourquoi diable ce revirement de situation du gouvernement ? » Lydie, 36 ans, aussi se demande : « A quoi ça a servi tout ça alors ? ».

Une quête de sens que partage Stéphanie Pernod, première vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes : « Evidemment, revenir en arrière n’aurait aucun sens. Les Français attendent aujourd’hui autre chose comme réforme ». Et l’élue d’ajouter toutefois : « Cette information relève à ce stade du bruit de couloir et n’appelle pas plus de commentaires. » Quant à Bruno, il estime que la meilleure solution pour répondre à cette question serait « un référendum comme en Suisse » pour que « les habitants des territoires concernés puissent choisir ». Mais le mot de la fin reviendra donc à Michel. Ce lecteur de 65 ans en est persuadé, ce rétropédalage servirait l’adage : « diviser pour mieux régner ».