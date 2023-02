« Plantes pour tous », une initiative vraiment écolo ?

Des plantes d’intérieur à 2 euros, 5 euros et 10 euros, ou encore des grandes Monstera Deliciosa à 20 euros… L’entreprise Plantes pour Tous organise des « ventes flash » de plantes vertes. Le temps d’un week-end, le plus souvent, d’importantes quantités de plantes vertes sont mises à la vente à prix cassés. Ce concept, né en 2017, fleurit un peu partout en France, et surtout à Paris. Ses deux cofondateurs, Julien et Léo, mettent en avant, sur leur site, « l’écoresponsabilité au cœur de leur projet ». L’objectif affiché est de « transmettre leur savoir botanique, […] tout en ayant à cœur de développer et soutenir des productions horticoles écoresponsables nouvelles ».

Un objectif ambitieux pour une entreprise qui propose des produits « entre 20 et 30 % moins cher qu’ailleurs », selon le cofondateur Julien Morelli. Alors quel secret pour proposer du « vert pas cher » de manière écoresponsable ?

Des plantes importées de l’étranger

Tout réside dans la manière « d’optimiser la logistique », selon le cofondateur. « C’est très facile à dire, beaucoup moins à faire. En fait, on fait en sorte de ne pas avoir d’intermédiaires [qui prennent des marges], et on travaille directement avec ceux qui mettent la graine dans la terre, les producteurs. » En s’affranchissant de l’approvisionnement au marché de Rungis, l’entreprise réduit considérablement les coûts. Une approche, donc, qui mettrait en avant le travail des producteurs.

Mais, contrairement à ce que la formulation peut laisser supposer, Plantes pour Tous ne travaille pas avec des petits producteurs locaux. « La production de plantes d’intérieur en France, c’est anecdotique, justifie Julien Morelli. De la production en grosse quantité, au-dessus de 50 unités, je n’en connais pas. » Les plantes sont donc directement importées de l’étranger, des Pays-Bas et de Belgique notamment.

80 % des plantes labellisées bio

« Produire des plantes en grande quantité coûte beaucoup moins cher là-bas », souligne Thierry Dujarrier, de la Jardinerie de Montesson (Yvelines). Ces pays ont investi dans les industries horticoles, maraîchères et pépinières, et d’importantes subventions sur le gaz leur permettent d’entretenir des serres de grandes superficies. « C’est monnaie courante d’importer des plantes de Belgique ou des Pays-Bas, par contre je ne vois pas en quoi c’est écoresponsable », poursuit le jardinier.





L’écoresponsabilité réside surtout dans l’attention portée sur les conditions de production. « Nos plantes sont, pour 80 % d’entre elles, labellisées bio et MPS [un label délivré aux productions horticoles qui limitent les intrants chimiques, la consommation en eau et en électricité] », précise Yaël, responsable communication de l’entreprise. Une mesure positive pour l’environnement, ainsi que pour le consommateur puisque « cela permet d’avoir des plantes en bonne santé, qui vont avoir une durée de vie plus longue ». Reste que le bilan carbone de l’importation de ces plantes, si consciencieusement produites soient-elles, réduit la crédibilité écologique de la démarche.