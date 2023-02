Est-ce que les vacanciers qui ont décidé d’aller descendre les pistes d’Ax 3 Domaines vont devoir limiter leur consommation d’eau potable ? C’est possible si on en croit la préfecture de l’Ariège qui vient de lancer un appel aux usagers de la station et du village d’Ax-les-Thermes à « faire preuve d’un usage responsable et modéré de l’eau potable ».

A la sortie de l’été, la situation hydrologique de l’Ariège était déjà compliquée. Et les pluies survenues depuis cet automne n’ont pas permis d’inverser la tendance, les taux de remplissage des réserves artificielles du département que sont les lacs de Montbel, Filhet et Mondély, sont même très faibles puisqu’ils sont de 21 % en moyenne à fin janvier, contre 70 % à la même période l’an dernier.





Le Lac de Montbel en #ariege #pyrenees est toujours à un niveau extrêmement bas pour la saison ! Toujours pas ou peu de précipitations à venir ces prochains jours et dans 2 semaines c'est déjà la fin de l'hiver météorologique ☹️ Espérons un printemps pluvieux ! 📷@meteopyrenees pic.twitter.com/0pCFijAQWo — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) February 15, 2023



A cette sécheresse s’ajoute un problème beaucoup plus local. « Le syndicat mixte départemental d’eau et d’assainissement vient par ailleurs de faire état d’une fuite en cours d’expertise générant des tensions d’approvisionnement sur le réseau d’eau potable d’Ax-les-Thermes. La période des vacances scolaires débutant la semaine prochaine pour la zone C va générer un pic de fréquentation et donc de consommation d’eau potable pour la station d’Ax 3 Domaines », indique la préfecture qui indique que la tension actuelle sur la ressource en eau potable « peut donc perdurer voire s’aggraver ».