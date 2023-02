« Une erreur », voilà ce qu’a été pour Olivier, 38 ans, la fusion des trois régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, actée le 1er janvier 2016. « Il y a eu trop de centralisation ce qui a entraîné une hypermétropolisation de Bordeaux et a accentué l’enclavement du reste du territoire », estime-t-il. Si on en croit les informations de La Dépêche du midi, Emmanuel Macron envisagerait de fusionner les conseillers départementaux et régionaux pour en faire des conseillers territoriaux. Mais craignant qu’ils ne soient trop éloignés de leurs électeurs dans la configuration des nouvelles régions, il réfléchirait à revenir au découpage d’avant 2016 pour les plus grandes régions. Soit la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie, le Grand-Est et Auvergne-Rhône-Alpes.

La Nouvelle-Aquitaine est la région la plus étendue de France, avec une taille équivalente à l’Autriche, soit plus de 84,000 m2. « Qu’est que les gens de Thouars, commune située à 30 km de la Loire pourraient avoir comme points communs avec les Basques ? », s’agace Jean-Paul, 78 ans, qui a été l’un des plus de 500 contributeurs à répondre à l’appel lancé par 20 Minutes. Beaucoup pointent une fusion au bénéfice de l’Aquitaine qui a désavantagé les deux anciennes régions (Limousin et Poitou-Charentes). « Bordeaux se contente d’étouffer Limoges et Poitiers, lâche Isabelle, 44 ans. Il n’y a aucune continuité territoriale entre les anciennes petites régions, ni de bus et pas de progrès en matière d’écologie. Autant revenir à trois régions ! »

Le Limousin, le parent pauvre de cette fusion

A lire nos internautes, le Limousin serait vraiment le parent pauvre de cette fusion, notamment sur le volet des transports. « La région Nouvelle-Aquitaine nous a fait énormément de mal sur le plan ferroviaire, avance Anaïs, limousine de 35 ans. Les financements se concentrent sur la région bordelaise et l’argent donné par l’ex région Limousin sert à acheter de nouveaux trains qui ne circulent que sur Bordeaux. Les petites lignes ne sont plus entretenues lorsqu’elles ne sont tout simplement pas abandonnées. Depuis la nouvelle grande région, des trajets sont supprimés pour défaut de matériel (pas de train disponible). Revenons à notre petite région et à une gestion locale et non pénalisante. » Pour Jean-Pierre, 72 ans, il faudrait même faire rentrer le découpage d’avant 2016 dans la Constitution pour « ne plus pouvoir faire l’objet de bricolages électoralistes par le pouvoir en place. »

Le président de la grande région Alain Rousset (PS) estime, lui, que la fusion a bien au contraire permis un développement pour l’ensemble des territoires : « La Nouvelle-Aquitaine s’est organisée, après des inquiétudes au départ, et on a vu que les effets étaient particulièrement positifs, en particulier pour le Limousin et le Poitou Charentes, pour les entreprises, les universités, les lycées et les transports. » Il prend en exemple la création d’une structure de recherche sur le cancer qui associe les trois CHU de la grande région : « La réforme qu’on attend c’est la décentralisation, pas le retour en arrière. »

« Loufoque et dispendieux de revenir en arrière »

« Je travaille au Conseil régional depuis 2011 et j’ai connu "l’avant " et "l’après" et encore aujourd’hui, les services n’arrivent même pas à travailler en commun, témoigne Karine, 45 ans. Avoir des chefs éparpillés sur Poitiers, Limoges et Bordeaux est ingérable et le gain d’économie vendue lors de la fusion est une pure fiction. » Difficile d’avoir un bilan comptable de cette opération de fusion mais le président Alain Rousset l’assure « sans la grande région le conseil régional de Poitou-Charentes aurait été en cessation de paiement. » Il y a eu une reprise des « dettes cachées » de l’ancienne région, lors de la fusion.

Brandissant cet argument économique, Fabrice, 52 ans, d’abord opposé à la fusion, confie à 20 Minutes que « maintenant qu’elle a été faite et ses articulations stabilisées (cour régionale des comptes, conservatoire des espaces naturels, agence régionale de la biodiversité, etc.), ça semble totalement loufoque et dispendieux de revenir en arrière. » Revenir sur la fusion, ce serait « du grand n’importe quoi », renchérit Laurent. Et notre internaute de 43 ans d’ajouter : « les régions actuelles ont la taille adéquate pour exister face aux autres régions des pays d’Europe. » Julien, enseignant de 45 ans, souligne lui que « la grande région Nouvelle-Aquitaine a permis dans (son) établissement corrézien des investissements qui n’étaient pas possibles avec la région Limousin ».

Lui non plus n’était pas favorable à la fusion mais Jean-Roland, 62 ans, est maintenant convaincu qu’il ne faut pas revenir en arrière : « Cela a généré des capacités à investir impossible à trouver dans de petites régions même si tout n’est pas rose et que tout n’est pas encore harmonisé après sept ans et qu’il reste encore beaucoup de travail à faire ».

De nouveaux découpages proposés

Et comme Jean-Roland, beaucoup de nos lecteurs soulignent qu’un retour en arrière aurait un effet « déstabilisateur » et ce, même s’ils étaient défavorables à cette fameuse fusion. « Notre région Nouvelle-Aquitaine est grande et même trop grande mais ne fallait-il pas y penser avant ? », s’énerve ainsi Philippe, 64 ans. Reste alors la troisième voie. « S’il y avait un retour en arrière à faire, ce serait en étant créatif et en imaginant un nouveau découpage ou des choses différentes afin de maintenir de l’attractivité pour tout le territoire et de la proximité », avance Séverin, 49 ans.

Jean-Claude, 59 ans, propose lui que Poitou-Charentes soit coupé en deux. Les Deux Charentes rejoindraient l’Aquitaine tandis que le Grand Poitou serait rattaché au Pays-de-la-Loire ou à la région Centre-Val-de-Loire. Le Limousin pourrait lui aussi être rattaché à la région Centre-Val-de-Loire. Enfin, Philippe, 40 ans, estime lui que les Pyrénées-Atlantiques (64) devraient être scindées, puisque « la béarnaise Pau serait plus cohérente associée avec Tarbes qu’avec le Pays basque ».