Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Nouvelle mobilisation ce jeudi 16 février avant le vote à l’Assemblée

Avant de « mettre à l’arrêt » la France le 7 mars, les syndicats organisent jeudi leur cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites pour maintenir une pression sur les députés dont les débats à l’Assemblée pourraient faire l’impasse sur le report de l’âge légal d’ici vendredi minuit. En pleine période de vacances scolaires, à l’exception de l’Ile-de-France et de l’Occitanie, la participation aux grèves s’annonce en nette baisse. Les perturbations s’annoncent limitées dans les transports, avec 4 TGV sur 5 en circulation et un trafic normal dans le métro parisien. Néanmoins, 30 % des vols à Paris-Orly seront annulés. Et dans l’énergie, la centrale hydroélectrique de Grand’Maison (Isère), la plus puissante de France, était en grève dès mercredi. Après un samedi qui a mobilisé 963.000 manifestants selon les autorités, l’affluence devrait être moindre. La police dit attendre entre 450 et 650.000 personnes dans la rue, dont 40 à 70.000 à Paris.









A l’Assemblée, la Nupes retire encore des amendements pour avancer sur l’article 7

Les députés vont-ils finalement avoir le temps de débattre sur l’article 7 du texte sur la réforme des retraites ? La réponse est encore totalement incertaine, mais un nouveau pas a été franchi mercredi soir dans cette direction. La Nupes a en effet décidé de retirer de nombreux amendements, dans le but affiché d’examiner d’ici la fin de la semaine l’article décrié prévoyant le recul de l’âge de départ à 64 ans. LFI a retiré « plus d’un millier » d’amendements en fin de soirée et les socialistes « 90 % des leurs », a indiqué une source parlementaire. La veille, l’Assemblée nationale a rejeté l’article 2 concernant la mise en place d’un index senior dans les entreprises, destiné à encourager l’emploi de salariés âgés. A la fin de la séance mercredi à minuit, il restait toutefois encore près de 11.000 amendements au compteur au total, alors que l’examen du texte en première lecture doit s’achever vendredi à minuit à l’Assemblée.

David Malpass va démissionner de son poste de président de la Banque mondiale

Coup de théâtre à la Banque mondiale. Son président David Malpass a annoncé mercredi qu’il quitterait son poste d’ici le 30 juin, avec un an d’avance, en pleine réforme de cette institution de Bretton Woods, et au moment où celle-ci est pressée d’en faire plus sur la question climatique. Les raisons de ce choix n’ont pas été précisées. David Malpass, 66 ans, est le 13e président de la Banque mondiale. Proposé par Donald Trump, cet Américain en avait pris les rênes en avril 2019, pour une durée de cinq ans. « Pendant (son) mandat, il s’est concentré sur la recherche de politiques plus fortes pour augmenter la croissance économique, réduire la pauvreté, améliorer le niveau de vie et réduire le fardeau de la dette publique », a indiqué l’institution.