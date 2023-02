Les « défis » que se lance régulièrement cette actrice de porno amateur ne sont pas du goût de tout le monde. Et notamment des structures dans lesquelles la jeune femme a organisé des tournages sauvages, sans aucune autorisation. Après l’OGC Nice et l’Allianz Riviera, qui ont déposé plainte notamment pour « association de l’image du stade avec une activité pornographique » ce mardi, l’aéroport de Nice a annoncé ce mercredi qu’il allait leur emboîter le pas.

Ces vidéos pornos, filmées dans les deux cas dans des toilettes fermées, ne peuvent pas valoir à la jeune femme et à ses partenaires de poursuites pour « exhibitions sexuelles ». En revanche, le fait d’avoir tourné ces films amateurs dans des infrastructures privées pourrait bien se régler devant des tribunaux. « Quand on tourne dans un lieu privatif, il faut une autorisation en bonne et due forme », rappelle d’emblée Me Pierre Lautier, spécialiste parisien du droit de la production cinématographique, de l’image et des marques, interrogé par 20 Minutes. Et d’autant plus, « si vous faites une exploitation commerciale des lieux », comme c’est le cas pour ces vidéos notamment accessibles via un système d’abonnement payant, appuie son confrère Me Sadry Porlon.

« Une atteinte à leur notoriété totalement fondée »

« Ne pas avoir demandé une autorisation pourrait être a minima considéré comme de la concurrence déloyale. Et ça, ça peut passer au civil », explique le conseil qui intervient régulièrement dans des affaires touchant au droit de l’audiovisuel. « Le fait que les structures dénoncent une atteinte à leur notoriété est également totalement fondé », poursuit Me Pierre Lautier. Il faut savoir que la vidéo tournée pendant un match de Ligue 1 a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux depuis sa publication il y a quelques jours. Le club de football et la société gestionnaire de l’enceinte ont ainsi déjà saisi la justice pour « atteinte à l’image » et pour « association de l’image du stade avec une activité pornographique ».

Tout n’est pourtant pas aussi simple. « Cela peut passer par une procédure en diffamation. Il faudra cependant prouver que les sociétés concernées sont effectivement marquées par ces agissements et de manière durable », précise Me Sadry Porlon. L’aéroport de Nice, que la jeune femme ne cite pas mais qui peut être clairement identifiable dans la vidéo [notamment ces toilettes aménagées pour les enfants], se donne d’ailleurs encore un moment de réflexion. « Nous avons donné tous les éléments à la police mais nous allons encore prendre le temps de qualifier les faits avant de déposer plainte », a indiqué un porte-parole à 20 Minutes dans la soirée.

A noter que dans ce cas particulier, l’actrice spécialiste de « stranger challenge » a également enfreint l’arrêté préfectoral de police en vigueur dans l’aéroport, qui régit notamment les prises de vues à l’intérieur des installations.

Les vidéos ont été retirées d’une plateforme

Contacté, le parquet de Nice ne pouvait pas se prononcer dans l’immédiat. Egalement sollicitée par 20 Minutes via ses réseaux sociaux, l’actrice, dont le visage apparaît toujours flouté, n’a pas donné suite. Sa dernière publication, sur Twitter, datée de mardi soir, fait pourtant indirectement référence à ce « pornogate ». Dans un post, elle demande à ses abonnés de signaler le « compte fake » (faux compte) d’un supporteur de l’OGC Nice cité mardi dans l’un de nos articles et qui avait depuis repris son pseudonyme. Avant de finalement revenir à son nom originel.





Sur les coups de 21h30, 20 Minutes a constaté que les vidéos incriminées avaient disparu d’une gigantesque plateforme de contenus pornographiques sur laquelle elles avaient été mises en ligne. Celle de l’aéroport, publiée il y a plus d’un an, totalisait près de 380.000 vues. Mercredi soir, l’OGC Nice indiquait justement qu'une demande allait être formulée pour que la séquence tournée au stade soit retirée. L’aéroport, qui aurait également pu s’engager dans la même démarche, n’avait pas de commentaires à faire sur ce sujet.

En 2019, Hugues Cochet, le maire de Guise, une commune du département de l’Aisne, dans le nord de la France, avait porté plainte pour exhibitionnisme après un tournage du site Internet Jacquie et Michel dans ses rues, notamment près d’une école. « Elle a sans doute été classée sans suite car je n’ai pas eu de nouvelles. Mais en tout cas, les vidéos ont été retirées », a-t-il assuré ce mercredi à 20 Minutes.