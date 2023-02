Rencontre inédite ce mercredi après-midi au commissariat central de Nantes. Alors que les vacances battent leur plein, une dizaine d’adolescents ont participé à une session de découverte de la profession de maître-chien, organisée pour la première fois par la police pour « aider les jeunes, certains en plein Parcoursup, à se décider dans leur projet d’orientation ». « Un métier parfait selon moi car il allie ma passion pour les animaux et l’envie d’aider les autres », estime Morgane, en classe de seconde. Mais qui suscite aussi un bon nombre de questions.

D’abord, d’où proviennent les onze chiens qui constituent actuellement la brigade canine de Loire-Atlantique ? « Environ la moitié viennent de dons ou de la SPA, avec qui nous avons un partenariat, répond le major Edouard Dabin, responsable de la brigade cynophile. On a eu des bergers allemands, beaucerons, mais ces dernières années, il y a une mode pour le berger belge et le malinois, dont certains sont malheureusement abandonnés et que nous récupérons. Mais tous les chiens ne conviennent pas pour nos missions, qui se déroulent en milieu hostile. »

Alors, comment se fait la sélection ?, demande Solen, en Terminale. Un test de 15 minutes suffit pour savoir si le toutou est fait pour endosser des activités de « défense intervention » ou de « recherche ». « On jette par exemple une balle de tennis dans un buisson : s’il accepte d’entrer dans un endroit qui pique, c’est qu’il a déjà un bon niveau de courage », détaille Edouard Dabin. Un peu plus tard, il faut aussi vérifier qu’il n’ait pas peur des coups de feu. Ils sont ensuite formés et dressés pendant trois mois, « toujours par le jeu », avant de se lancer sur le terrain.

Une relation de complicité de six ans en moyenne

Car ensuite, le chien est considéré comme « un véritable agent », « très dissuasif dans les contextes de grande tension ». Sauf en cas de légitime défense, il agit muselé en venant par exemple frapper de sa tête un individu. Son travail est plus fin dans le cadre de recherche de drogue ou de billets de banque, à l’odeur particulière. « Le chien a 300 millions de cellules olfactives avec une cloison nasale directement reliée au cerveau ! Il faut arriver à bien l’observer quand il marque certains endroits. » Et pour ça, avoir auparavant créé un lien fort.

Là encore, les ados ont envie d’en savoir plus. Pour que ça matche entre le chien et le policier (qui a dû passer une qualification de maître-chien, après avoir obtenu son concours de gardien de la paix), une session de 15 jours est organisée. La relation de complicité dure ensuite en moyenne six ans, avec une retraite bien méritée pour les toutous vers l’âge de 8 ans : la majorité est placée dans des familles, dont parfois celles de leurs anciens maîtres policiers.

Après ces questions, les jeunes gens présents dans la salle en ont une dernière. Sont-ils faits pour ce métier ? « On ne peut pas l’exercer si on n’aime pas les animaux. Mais cela va encore plus loin car il faut être prêt à porter son chien, l’accompagner, s’en occuper au quotidien, comme un binôme dont on a la responsabilité. Si on l’engage, on y va avec lui. C’est un collègue à part entière, même si l’on sait qu’il faut être prêt à le sacrifier si cela permet de sauver une vie humaine. » Selon Edouard Dabin, il peut y avoir des blessures, mais aucun chien n’est récemment décédé en intervention en Loire-Atlantique.