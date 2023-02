Depuis plusieurs mois, le déploiement de la zone à faibles émissions (ZFE) fait grincer des dents à Toulouse. Depuis le 1er janvier dernier, les propriétaires de voitures ayant une vignette Crit’Air 4, 5 et non classés, en résumé les diesels mis en service avant 2006 et les essences immatriculées avant 1995, ne sont plus autorisés à rouler sur l’essentiel du territoire de la Ville rose.

Et à compter de l’an prochain, cette interdiction sera étendue aux Crit’Air 3. De quoi soulever de vives critiques quand l’on sait que ce sont souvent les automobilistes les plus modestes qui sont touchés par cette mesure, puisque ce sont eux qui ont les voitures les plus anciennes, pas forcément les plus polluantes d’ailleurs.

Déjà 2.500 pass « petits rouleurs » délivrés

Pour les aider à acquérir un véhicule « plus propre » ou un vélo, des primes à la conversion ont été mises en place par l’Etat et Toulouse Métropole. Elles concernaient jusqu’à présent les propriétaires de voitures et fourgonnettes Crit’Air 4, 5 et non classés. A la fin de l’année dernière, près de 500 primes voitures et 4.000 primes vélos avaient été attribués par la métropole.









Et depuis la mise en place du « pass petits rouleurs » fin janvier, un dispositif permettant de circuler 52 jours par an au sein de la ZFE quelque que soit la vignette Crit’Air, 2.500 personnes ont pu en bénéficier.

Prime pour les motards et aide à l’autopartage

Ce jeudi, lors du conseil de Toulouse Métropole, d’autres mesures vont être adoptées pour élargir d’aides aux personnes concernées par les restrictions de la zone à faibles émissions. « Les aides, calquées sur celles des automobilistes, vont désormais être accessibles aux motards. Nous allons aussi mettre en place une prime pour l’autopartage, c’est un moyen de donner un coup de pouce aux ménages pour qu’ils abandonnent leur second véhicule. Elle prendra la forme d’un crédit de 500 euros sur les frais d’autopartage que nous allouerons par le biais des trois associations répertoriées par Tisséo », détaille François Chollet, le vice-président de Toulouse Métropole en charge de la transition énergétique.

Et d’ici deux mois, les propriétaires de véhicules Crit’Air 3, interdits de rouler à compter du mois de janvier prochain, devraient eux aussi être éligibles à la prime « véhicule propre ». Car pour l’heure, contrairement à la Métropole de Lyon qui vient d’annoncer un report de 2026 à 2028 pour l’interdiction de circuler dans la ZFE pour les diesels Crit’Air 2, à Toulouse le calendrier devrait être maintenu. « C’est compliqué de reculer car cela signifierait annuler un arrêté et recommencer toute la procédure du début. Cela veut dire arrêter la ZFE. S’il y a une adaptation sur les vignettes Crit’Air à faire, cela doit être une décision prise au niveau national », plaide François Chollet, indiquant que ces réflexions font partie de celles qui seront évoquées au sein de la « mission sur les ZFE » confiée au maire de Toulouse.