Impossible de le louper. Que ce soit en festival, dans un stade de foot, sur les bords des routes du Tour de France ou au cœur des manifestations, le drapeau breton s’affiche partout. Véritable symbole de l’identité bretonne, le célèbre gwenn ha du souffle cette année ses cent bougies. L’occasion d’en savoir un peu plus sur ce drapeau blanc et noir que les Bretons aiment brandir à la moindre occasion.









Un drapeau imaginé par un nationaliste breton

C’est en 1923 que le gwenn ha du a vu le jour. Il a été imaginé par Morvan Marchal, adhérent au parti nationaliste breton. Ce jeune architecte voulait alors doter la Bretagne d’un drapeau plus moderne, inspiré du drapeau américain et du blason de la ville de Rennes. Très lié au départ au milieu nationaliste breton, et donc très marqué politiquement, le gwenn ha du n’a pendant longtemps pas suscité d’adhésion. Il faudra finalement attendre le début des années 1970 pour que le drapeau devienne enfin populaire. Il est aujourd’hui le symbole même de l’identité bretonne et un signe de reconnaissance pour les Bretons qui l’emmènent avec eux à chaque fois qu’ils partent en virée, que ce soit en France ou à l’étranger.

Composé de neuf bandes et de onze hermines

Il tire son nom de ses couleurs, gwenn ha du signifiant blanc et noir en breton. Facilement repérable la foule, le drapeau breton est composé de neuf bandes horizontales alternativement blanches et noires. Ces rayures symbolisent les neuf évêchés historiques de la région, les bandes noires pour les pays gallo (Rennes, Nantes, Dol, Saint-Brieuc et Saint-Malo), les bandes blanches pour les pays bretonnantes (Léon, Trégor, Cornouaille, Vannes). Onze hermines sont également présentes dans l’angle en haut à gauche du drapeau sans que l’on sache exactement la raison de ce nombre précis.

Un drapeau qui n’a aucun statut officiel

Bien qu’il soit hissé sur la façade de presque toutes les mairies en Bretagne, et même sur celle de Nantes depuis décembre 2020, le drapeau breton n’a aucun statut officiel et aucun protocole ne régit son utilisation. Tout le monde est donc libre de l’utiliser comme il veut. Décliné à toutes les sauces, le gwenn ha du a même fait son apparition depuis 2009 sur les plaques des véhicules immatriculés dans la région. Même les amoureux de la Bretagne mais qui n’habitent pas la région ont le droit d’arborer le drapeau blanc et noir sur la plaque de leur voiture.

Un drapeau pour qui la taille compte

C’est bien connu, les Bretons ne font rien comme les autres. Le 8 octobre 2022, à la veille du derby de football entre Rennes et Nantes, le plus grand drapeau breton du monde a été déployé sur la place du Parlement à Rennes. D’une superficie de 1.400 m² et pesant près de 300 kg, ce drapeau géant est une initiative de l’association A la Bretonne ! qui milite pour la réunification de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Ce même drapeau de 46 mètres de long et de 31 mètres de large avait déjà été déployé le 20 février 2022 en face du château des Ducs de Bretagne à Nantes.

Un drapeau toujours privé d’emoji

Il était apparu pendant un mois sur Twitter début 2020. A l’initiative de l’association Point BZH, l’emoji drapeau breton avait fait son apparition pendant un mois sur le réseau social, rencontrant au passage un joli succès avec plus de 405.000 drapeaux bretons qui avaient flotté sur Twitter à l’époque. Malgré le buzz, l’Unicode, l’organisme international chargé de valider la création de nouveaux emojis, avait retoqué la candidature bretonne fin 2020. Ne s’avouant pas vaincue, l’association avait relancé l’opération pendant dix jours en mai 2022 à l’occasion de la cérémonie de l’Eurovision et de la Saint-Yves, le patron de la Bretagne. En vain pour l’instant, car les géants des réseaux sociaux refusent toujours d’activer des emojis drapeaux régionaux, à l’exception de l’Ecosse, du Pays de Galles ou du Texas.