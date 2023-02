« J’étais en train de ramasser une vielle canette jaunie par le soleil, lorsque nos yeux se sont rencontrés. Depuis, nous ne nous sommes jamais quittés. » Voici l’histoire d’amour que vous pourriez bien raconter à vos éventuels futurs enfants, voire à vos proches, le jour de votre mariage. C’est du moins, ce que rend possible association marseillaise Clean My Calanques, qui organise ce dimanche une collecte « spéciale Saint-Valentin ». En cinq ans existence cette association a ramassé pour plus de 52 tonnes de déchets abandonnés dans Marseille et ses Calanques voisines, mais n’avait jamais organisé cet événement.

« Je me suis dit, il faut qu’on fasse une sorte d’Un amour est dans le pré version Clean My Calanques », explique Céline, directrice de l’association. Histoire aussi de proposer, le temps de la Saint-Valentin, autre chose que les applications de rencontres pour initier celles-ci. « Tout le monde en ras-le-bol des applis, c’est chiant. Tu sais jamais sur qui tu vas tomber… », a constaté Céline.









Pour organiser au mieux ces « dates », Clean My Calanques a mis au point un rapide formulaire afin de constituer des équipes de dix personnes aux affinités possibles. Passé, les traditionnels prénoms et âge, celui-ci propose de renseigner son genre et son orientation sexuelle et de se présenter au travers de quelques questions autour de la musique et des séries. Lundi soir, 109 personnes s’étaient inscrites, « en grande majorité hétérosexuelles », et « pour 60 % de filles », précise Céline, qui ajoute : « Si les garçons pouvaient se bouger un peu ».

« Découvrir les gens IRL »

Parmi les filles qui ont rempli le formulaire, Juliette, une assistante d’éducation de 24 ans qui participe régulièrement aux ramassages organisés par Clean My Calanques. Les applis, elle a donné. « C’est toujours la même rengaine, tu envoies des messages : « Coucou ça va ? C’est quoi ton travail ? Tes loisirs ? C’est quand même mieux de découvrir les gens IRL [« In real life », dans la vraie vie en français, expression d’Internet apparue par rapport aux interactions du monde numérique] », exprime la jeune femme.

Juliette considère comme « primordial » le fait d’avoir pour compagnon « une personne qui partage [s]es convictions ». « Je suis quelqu’un de très engagée, alors, forcément, si en face ça ne le comprend pas, c’est compliqué. » Comme avec cet ex qui lui a proposé de partir en croisière à bord « d’une ville flottante, pour des escales d’une heure. Impossible ! Même pas en rêve. Je me suis aussi fait envoyer paître parce que je disais que je faisais le tri de déchets… Alors que tout le monde le fait ? Non ? », interroge la Provençale installée à Marseille depuis trois ans.

Autant de mésaventures que se propose de vous éviter Clean My Calanques, en liant l’utile à l’agréable.