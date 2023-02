Ils reposeront en paix là où ils sont tombés. Les autorités françaises et allemandes n’effectueront finalement aucun chantier archéologique pour exhumer les corps de 140 soldats allemands disparus en 1917, sur le site du Chemin des Dames, dans l’Aisne. L’opération coûterait trop cher. En revanche, une stèle à leur mémoire sera certainement érigée sur le lieu baptisé Tunnel de Winterberg.

Situé au milieu de la forêt de Vauclair, près de Craonne, ce tunnel avait fait l’objet d’intenses polémiques en 2020. A l’époque, cela faisait dix ans qu’un historien local avait retrouvé la trace de cet épisode oublié de la Première Guerre mondiale dans les archives de l’état-major allemand.

Un tunnel transformé en tombeau

Nous sommes le 4 mai 1917, lors de la grande offensive française sur le Chemin des Dames, une bataille qui a duré près d’un mois et s’est soldée par la perte d’un demi-million de soldats dans les deux camps. Ce jour-là, les bombardements provoquent l’effondrement de l’entrée principale d’un tunnel inachevé, servant d’abri aux troupes allemandes au cœur d’une colline. Le tunnel du Winterberg se transforme en tombeau pour les soldats pris au piège.

Plus personne ne se préoccupera de ce lieu jusqu’à ce que le fils de l’historien qui a retrouvé l’emplacement de l’entrée du tunnel, s’engage lui-même à mener des fouilles. En toute illégalité dans la mesure où la recherche intentionnelle de corps de soldats disparus est interdite en France depuis 1935. La médiatisation de cette initiative débloque néanmoins la situation.









La peur d’éventuels profanateurs de cadavres oblige les gouvernements français et allemands à accélérer les opérations de recherches officielles. Les premières prospections souterraines sont organisées en avril 2021 par le VDK (organisme qui s’occupe des cimetières militaires allemands), avec le concours des autorités françaises. Des rails sont découverts à cette occasion, ainsi que plusieurs vestiges de la guerre (cloche, uniforme, casque et galon du 111e régiment d’infanterie de réserve…).

Lieu de sépulture perpétuelle

Un an plus tard, en mai 2022, un nouvel exercice de forage permet cette fois de confirmer la localisation d’une cavité, d’y introduire une caméra puis de visualiser la forme d’un tunnel. Mais les mauvaises conditions de visibilité, notamment l’humidité et les particules poussiéreuses en suspension, ne permettent pas d’obtenir d’images précises de l’intérieur du tunnel.

« Les difficultés techniques rencontrées lors des différentes phases de prospection ont cependant permis de confirmer l’impossibilité de pénétrer sans la mise en œuvre de moyens très lourds dans ce tunnel profondément enfoui, garantissant ainsi le respect dû aux corps des soldats qui y sont morts, signale la préfecture de l’Aisne, pilote des travaux. Ce lieu de sépulture dite « de catastrophe » peut donc demeurer le lieu de sépulture perpétuelle des soldats allemands qui y sont ensevelis. »

Selon nos informations, environ 140 soldats morts dans ce tunnel ont déjà été identifiés par des historiens allemands. Leurs noms pourraient figurer sur une stèle commémorative érigée prochainement. En effet, un classement en « nécropole de guerre allemande » sera demandé par le VDK auprès des autorités germaniques. Plus de cent ans après la fin de la guerre, un nouveau lieu de mémoire risque donc de voir le jour sur le territoire français.