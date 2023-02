Majorité présidentielle et opposants de tous bords à la réforme des retraites campent dimanche sur leur position au lendemain d’une 4e journée de mobilisation qui a permis aux syndicats de maintenir la pression et de brandir la menace d’une « France à l’arrêt ». En réussissant à rassembler pour la première fois un samedi, entre 963.000 et 2,5 millions de manifestants selon les sources, les syndicats unis emmenés par le binôme CFDT-CGT ont démontré au gouvernement qu’ils pouvaient toujours compter sur le soutien de la rue face au report de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

De quoi conforter l’intersyndicale dans sa stratégie. Celle-ci appelle à un cinquième acte le 16 février et agite le spectre d’une « France à l’arrêt » le 7 mars, selon des modalités qui varient entre les deux locomotives syndicales du mouvement : la CGT privilégiant des grèves reconductibles, la CFDT évoquant des opérations villes mortes.

Sur son blog, le leader LFI Jean-Luc Mélenchon a samedi soir de nouveau proposé aux syndicats, « une nouvelle convergence » avec à la clef un rassemblement « un samedi ou dimanche de mars ». Pour sa part la cheffe de file des députés RN Marine Le Pen, qui n’avait pas appelé à manifester, a jugé qu' « après cette nouvelle journée de mobilisation (…), l’exécutif ne (pouvait) pas continuer à regarder ailleurs en refusant d’entendre les Français ».

Une « nécessité »

Le gouvernement ne peut en tout cas pas « rester sourd » à ce « moment exceptionnel de mobilisation du monde du travail », a fait valoir le n° 1 de la CFDT Laurent Berger, invité du Grand jury RTL-Le Figaro-LCI dimanche. Au même moment, le ministre du Travail Olivier Dussopt reconnaissait sur France 3 que le désaccord sur la controversée mesure d’âge au cœur de la réforme était « assez insurmontable ». La réforme est une « nécessité », a redit son collègue Olivier Véran, porte-parole du gouvernement invité de Questions politiques pour France Inter, France Télévisions et Le Monde.









Fermés sur les fondamentaux de la réforme, les deux ministres ont mis l’accent sur un renforcement du dispositif d’index seniors durant les débats parlementaires, celui-ci étant censé pousser les entreprises à garder dans l’emploi les plus de 55 ans, un des leitmotivs de la CFDT. « On a une réforme qui est dure, j’ai comparé l’index [senior] à la feuille de salade car ça fait décoration, mais à la fin, ça ne change rien à la philosophie », a commenté la députée écologiste Sandrine Rousseau, invité du Grand rendez-vous Europe 1/Les Echos/CNEWS.

Difficile de voir dans l’évolution de cette disposition, un moyen de réconcilier les deux parties, d’autant que les débats à l’Assemblée qui entreront lundi après-midi dans leur deuxième semaine patinent. La première semaine d’examen s’est achevée cahin-caha dans le tumulte d’une polémique soldée par l’exclusion pour 15 jours d’un député LFI, sanctionné pour avoir posé, dans un tweet, le pied sur un ballon à l’effigie du ministre du Travail Olivier Dussopt.

« Spectacle lamentable »

Rare point de convergence entre majorité et syndicats, les deux camps s’accordent pour déplorer le « spectacle lamentable » des débats au Palais Bourbon, comme le souligne Laurent Berger qui les compare à ceux du « plateau de Cyril Hanouna ». « Ce qu’on nous montre à la télévision ou ailleurs, ça ne fait pas grandir la République et ça ne nourrit pas la cohésion sociale », a abondé le n° 1 de FO Frédéric Souillot sur Radio J.

Au passage, le leader cédétiste tacle lui la stratégie de LFI qui a déposé des milliers d’amendements sur le texte, une « connerie » selon lui. Les syndicats réclament qu’à l’Assemblée, l’article 7, qui porte la mesure d’âge, puisse faire l’objet d’un débat et d’un vote. Un total de 15.867 amendements restent à examiner, or les débats doivent impérativement se terminer vendredi à minuit.

« Nous sommes prêts au débat », a réaffirmé dimanche dans le JDD la patronne des députés Renaissance, Aurore Bergé. Mais si la députée des Yvelines se montre soucieuse de ne pas « couper le fil du dialogue », elle n’en demeure pas moins inflexible et met en garde les syndicats tentés par la « voie du blocage ». Comme un prélude à une nouvelle étape dans l’épreuve de force.