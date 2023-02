« Je m’y suis tout de suite sentie bien, il y a tout ici. Pour les courses, se balader en pleine nature, les écoles, le sport… C’est comme avoir une grande ville mais avec un air de campagne », se réjouit Lisa en parlant de sa « nouvelle » ville d’adoption, Illkirch-Graffenstaden dans le Bas-Rhin. Mère de deux enfants, elle « a déménagé de Strasbourg », ville limitrophe, car « la vie de tous les jours » était « devenue trop difficile en famille ». Aussi, la jeune femme n’est pas étonnée d’apprendre que « sa » commune vient de remporter la première place au classement du journal Le Parisien, celui des communes les plus accueillantes pour les familles avec de jeunes enfants. Un classement qui recense les 444 villes françaises comptant au moins 20.000 habitants et basé sur des critères tels que la santé, la sécurité, l’environnement et l’éducation…

« Une ville à la campagne »

Un peu plus surpris tout de même est son maire, Thibaud Philipps (LR). « Surtout d’être en tête du classement au niveau national », confie l’élu à 20 Minutes. Un édile qui « n’avait pas eu vent de l’enquête réalisée », avant d’être joint dernièrement par un journaliste « pour la réalisation du dossier ». Même s’il se félicite de ce classement, il n’en est pas vraiment étonné. La différence avec d’autres communes ? « Les gens reconnaissent souvent que c’est un peu l’esprit "ville à la campagne", c’est-à-dire d’avoir un cadre de vie avec beaucoup d’espaces naturels pour une ville de première couronne, avance le maire. Le tout en se trouvant à proximité immédiate de la ville centre qui est Strasbourg et où l’on peut bénéficier de tout ce qui s’y passe ».

Un « paradis des familles », explique la municipalité, avec des espaces verts, mais aussi des équipements sportifs en nombre : « On a tout ce qu’il faut pour les différents sports, détaille le maire. Le rugby, le foot, du basket, les arts martiaux, mais aussi un skatepark prisé des jeunes de la ville et même au-delà ». Différents équipements répartis sur tout son territoire, « très utilisés par les nombreuses associations de la ville », mais aussi un projet d’envergure dans les cartons : un Hall des sports, un investissement à 15 millions d’euros…

Les recettes du bonheur

Autre point qui a concouru à conforter ce statut de ville où il fait bon vivre, la « revégétalisation de beaucoup d’espaces publics, des places importantes de la ville et les écoles notamment qui seront toutes concernées d’ici la fin du mandat », assure le maire. Un élu qui ne manque pas de rappeler qu’Illkirch-Graffenstaden avait reçu en 2021 le prix de la Reconquête écologique du cadre urbain, avec « une quatrième fleur », remise par le jury (national) des Villes fleuries. Une ville qui se verdit donc, mais aussi où l’on peut circuler, stationner : « On essaye d’avoir un bon équilibre entre les différentes mobilités, pas de les opposer, rappelle l’élu. D’avoir de la place pour chacun tout en ayant une politique volontariste afin de continuer le développement du vélo et de la marche, et il y a bien sûr un bon maillage de transports en commun, avec un tram direct pour Strasbourg. Mais il y a aussi une place pour la voiture, on essaie de faciliter la vie des gens, des familles. » Des familles dont il « tente aussi de ménager le pouvoir d’achat » : le tarif de la restauration scolaire a ainsi été maintenu malgré l’inflation.

L’insertion dans la cité dès le plus jeune âge avec un projet pédagogique mis en place dans les structures de la petite enfance, incluant le développement du bilinguisme en allemand ou en alsacien, est aussi mise en avant par la mairie.









Enfin, avance l’édile, il y a « ce sentiment de ville agréable et celui de se sentir en sécurité quand on se promène sur l’espace public et de pratiquer différentes activités en toute tranquillité ». « On vient d’équiper toutes nos écoles de caméras de vidéosurveillance », ajoute-t-il.





Une école à Illkirch-Graffensatden dans le Bas-Rhin en 2022. - T.G Gagnepai

Sans compter les plans d’eau, les espaces verts, les espaces naturels comme les berges de l’Ill, ou un petit parc animalier (le parc Friedel) où l’on trouve des animaux de la ferme en liberté… De quoi passer une vie paisible. Un ensemble de raisons qui ont décidé Luc, marié et père de deux jeunes enfants, à choisir Illkirch pour installer sa petite famille. Même s’il travaille à Strasbourg, c’était aussi l’occasion de se lancer dans la vie avec l’achat d’une maison. « C’était beaucoup plus facile de trouver une maison à un prix raisonnable, avec tous les services à proximité. On n’a pas le sentiment d’habiter à la ville, se réjouit le jeune propriétaire. On a un parc à même pas 300 mètres. Tout est accessible à vélo et ce n’est pas une banlieue dortoir : il y a un marché, des spots culture, on peut faire tous les sports… Ce n’est pas une rangée de pavillons comme cela peut l’être dans d’autres communes. Il y a de la vie. A 500 mètres à la ronde, on a école maternelle, primaire, collège, lycée, voire aussi certains sites de la fac ». Seul petit bémol au tableau, le prix : « On exagère tout de même quand on dit que le prix de l’immobilier n’est pas cher. On est quand même autour des 4.000 euros le m2 », relève Luc. Peut-être le juste prix pour vivre dans la ville du « paradis des familles ».