Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Macron juge impossible la livraison d’avions de chasse à Kiev « dans les semaines qui viennent »

Emmanuel Macron a affirmé dans la nuit de jeudi à vendredi que les avions de chasse réclamés par l’Ukraine ne pourraient « en aucun cas » être livrés « dans les semaines qui viennent », assurant privilégier des armes « plus utiles » et « plus rapides ». « Je n’exclus absolument rien », a assuré le président français devant la presse au sujet de livraisons d’avions de combat. Mais « ça ne correspond pas aujourd’hui aux besoins », a-t-il estimé, à l’issue d’un sommet européen à Bruxelles en présence de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

Plus de 21.000 morts à déplorer en Turquie et en Syrie, l’espoir de retrouver des survivants s’amenuise

L’espoir de trouver encore des survivants s’amenuisait vendredi en Turquie et en Syrie, quelque 100 heures après les violents séismes qui ont tué plus de 21.000 personnes dans l’une des pires catastrophes survenues dans la région depuis un siècle. Un premier convoi d’aide composé de six camions a pu entrer jeudi dans les zones rebelles du nord-ouest de la Syrie depuis la Turquie par le poste-frontière de Bab al-Hawa, a constaté un correspondant de l’AFP. Le convoi, composé de six camions transportant couvertures, matelas, tentes, matériel de secours et lampes solaires devrait couvrir les besoins d’au moins 5.000 personnes, selon l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).









Vote des députés pour un retrait de l’autorité parentale après condamnation pour violences intrafamiliales

Les députés ont adopté à l’unanimité jeudi en première lecture un texte socialiste qui prévoit de retirer l’autorité parentale ou son exercice en cas de condamnation pour agression incestueuse, crime sur l’enfant ou sur l’autre parent, sauf décision contraire du juge. « Un parent agresseur ou violent ne peut pas être un bon parent. Il faut savoir qui l’on protège », a insisté en ouverture de séance la députée PS Isabelle Santiago. Son texte a été adopté à l’unanimité (232 voix pour, zéro contre). Il devra désormais être étudié au Sénat. Un examen qui pourrait intervenir dès le « 21 mars », selon le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, favorable au texte, et qui a annoncé dès sa première prise de parole que « le gouvernement avait saisi le Sénat pour un examen rapide ».