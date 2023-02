Son prix en faisait déjà l’une des plus onéreuses de France. Mais à compter du mois de mai, le tarif de la carte grise va encore augmenter en Bretagne. À l’occasion du vote du budget 2023, qui interviendra lundi et mardi, le conseil régional va annoncer l’augmentation de la taxe régionale, qui détermine en partie le coût du certificat d’immatriculation, de quatre euros. Le prix du cheval fiscal, ou cheval-vapeur, passera ainsi de 51 à 55 euros. Pour faire immatriculer son véhicule, l’automobiliste breton devra donc payer un surcoût de 20 à 28 euros si sa voiture a une puissance comprise entre cinq et sept chevaux fiscaux. Mais la note sera bien sûr plus douloureuse pour les grosses cylindrées.

Vice-président de la région Bretagne chargé des finances, Stéphane Perrin-Sarzier justifie cette hausse par la nécessité d’équilibrer le budget de la collectivité. « En raison de l’inflation et de l’augmentation du point d’indice des fonctionnaires, nos dépenses de fonctionnement vont augmenter de 73 millions d’euros cette année, explique-t-il. Dans le même temps, nos recettes n’augmenteront que de 60 millions. »

Fin de l’exonération accordée aux véhicules hybrides

Dans ce contexte, la région Bretagne s’est donc résolue à augmenter la taxe sur les cartes grises, « le seul levier fiscal dont nous disposons encore », précise l’élu. La mesure, qui ne ravira pas les automobilistes, devrait rapporter à la région une recette supplémentaire de 8 millions d’euros sur un total estimé de 113 millions. « Mais c’est bien moindre qu’auparavant compte tenu de l’effondrement des transactions automobiles que l’on enregistre depuis plusieurs mois », assure Stéphane Perrin-Sarzier.

En plus de l’augmentation de quatre euros par cheval-vapeur, la région Bretagne va également mettre fin à l’exonération de 50 % accordée depuis 1999 aux véhicules hybrides. « Ce n’est pas une punition mais chacun doit prendre sa part », estime Loïg Chesnais-Girard, président socialiste de la région Bretagne.