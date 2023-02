Un corps calciné a été retrouvé ce jeudi par les enquêteurs de la police judiciaire de Brest (Finistère). Il pourrait s’agir du corps d’Héléna Cluyou, l’étudiante brestoise portée disparue depuis le 29 janvier et une soirée passée à la discothèque le One Club. D’après Le Télégramme, le corps a été retrouvé à Argol, à l’entrée de la presqu’île de Crozon. L’identification n’a pas encore eu lieu.

D’après une source proche de l’enquête, le principal suspect de cette affaire est décédé à la mi-journée à l’hôpital, où il avait été admis après une double tentative de suicide. Cuisinier dans un restaurant situé tout près de la discothèque, Sylvain L. avait confié à ses proches avoir « fait une bêtise avec une fille », tout en répétant qu’il s’agissait « d’un accident ». Plongé dans le coma, il n’avait pas pu être entendu par les enquêteurs de la PJ.

Il s’était présenté au commissariat

Ce jeudi, d’intenses recherches étaient menées entre Brest et Quimper pour tenter de retrouver le corps de la jeune femme. D’après Le Parisien, c’est la géolocalisation du téléphone du principal suspect qui avait poussé les enquêteurs à se rendre dans cette vaste zone sauvage qui abrite quelques marécages. Le cuisinier qui travaillait au restaurant La Base, sur le port, se serait rendu dans ce secteur après la disparition de la jeune étudiante infirmière. Son véhicule avait été retrouvé incendié la semaine dernière. Le principal suspect s’était présenté le vendredi 3 février au commissariat de Brest en compagnie de son frère et de sa belle-soeur pour y être entendu et éclaircir une histoire « d’accident de voiture ».

Son état de santé très préoccupant n’avait pas permis son audition et les pompiers avaient été alertés. Sylvain L. avait été transféré à l’hôpital sans que personne ne sache de quoi il était suspecté. Ce n’est que le lendemain que ses proches avaient fait le rapprochement avec la disparition d’Héléna Cluyou et alerté les enquêteurs. Hospitalisé, Sylvain L. avait de nouveau tenté de mettre fin à ses jours. Il est décédé à l’hôpital six jours plus tard.

Elle devait dormir chez sa grand-mère

Sur les images de vidéosurveillance, les enquêteurs de la police judiciaire de Brest avaient identifié la silhouette de la jeune femme qui marchait le 29 janvier au matin dans le quartier de Recouvrance en direction du domicile de sa grand-mère où elle devait dormir. Les chiens pisteurs l’avaient aussi flairée mais avaient subitement perdu sa trace non loin de là. L’hypothèse d’un accident de voiture a été émise mais pas confirmée par les enquêteurs. Etudiante infirmière, Héléna Cluyou aurait dû fêter ses 21 ans le 1er février.