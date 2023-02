L’Occitanie redécoupée en deux régions, vous en pensez quoi ?

Faut-il faire rétrécir la grande région Occitanie ? Une indiscrétion, qui sent le ballon d’essai, rapportée par La Dépêche du Midi, prête à Emmanuel Macron l’intention, dans le cadre d’une prochaine réforme institutionnelle, de revenir sur le découpage décidé par son prédécesseur François Hollande. L’Occitanie, deuxième plus grande région de France métropolitaine, née il y a sept ans de la fusion en Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, serait concernée, tout comme la Nouvelle-Aquitaine, la région Grand-Est et Auvergne-Rhône-Alpes (ARA).

Alors, que vous inspire cette perspective ? Vous sentez-vous désormais Occitan ? Quels avantages verriez-vous à revenir aux « frontières » d’avant 2016, et quels inconvénients ? Ou bien, ce débat vous laisse totalement indifférent ?

