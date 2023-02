Le texte des socialistes a été rejeté d’extrême justesse. Ce jeudi, l’Assemblée nationale a voté non à l’accès à des repas à un euro pour tous les étudiants, un tarif aujourd’hui réservé aux boursiers et précaires. Le sort de cette proposition de loi, examinée en première lecture, s’est joué à une voix (183 « pour », 184 « contre »), après que le camp présidentiel, hostile à cette mesure, a battu in extremis le rappel des troupes pour le vote final. Sept députés LR ont également voté contre (quatre se sont abstenus).

L’accès à des repas à un euro est en ce moment réservé dans les restaurants universitaires aux étudiants boursiers ou en situation de précarité. « Je suis déçue, à une voix près le repas universel à un euro était inscrit dans la loi, mais c’est surtout les étudiants qui vont être déçus aujourd’hui », a déclaré la députée socialiste Fatiha Keloua-Hachi, qui portait ce texte dans le cadre d’une journée réservée à son groupe.

« Le combat continue »

« Les députés Renaissance et LR ont rejeté notre proposition pour (…) le repas à un euro pour tous les étudiants. Pour que tous les étudiants puissent manger à leur faim. Le combat continue », a réagi dans un tweet le président du groupe Boris Vallaud. Le texte, soutenu par toute la gauche, avait aussi reçu l’appui des députés du Rassemblement national.

🚨Les députés Renaissance et LR ont rejeté notre proposition de loi pour rétablir le repas à 1€ pour tous les étudiants. Pour que tous les étudiants puissent manger à leur faim.



Ils ont même applaudi ce rejet. Triste.



🚨Les députés Renaissance et LR ont rejeté notre proposition de loi pour rétablir le repas à 1€ pour tous les étudiants. Pour que tous les étudiants puissent manger à leur faim.

Ils ont même applaudi ce rejet. Triste.

Le combat continue avec @KelouaF. #LoisSOC #directAN pic.twitter.com/S56UQ3iwzX — Boris VALLAUD (@BorisVallaud) February 9, 2023



Des premiers votes victorieux sur des amendements laissaient entrevoir une possible victoire socialiste, avant que le camp présidentiel ne mobilise des députés pour le vote final. Les députés macronistes ont combattu une mesure jugée « injuste », insistant sur le fait qu’elle aurait bénéficié aussi à des étudiants de milieux aisés.

Un coût de « 90 millions d’euros » d’après la majorité

La députée Anne Brugnera (Renaissance) a épinglé une mesure « démagogique ». « Grâce à vous, les enfants de votre ami Bernard Arnault pourront aller au Crous et ne payer qu’un euro », a renchéri son collègue Sylvain Maillard. Alexandre Portier (LR) avait plaidé de son côté pour qu’un accès au tarif de 1 euro soit conditionné à un engagement de « travailler deux heures par semaine au service d’une collectivité locale ».

La ministre de l’Enseignement supérieur Sylvie Retailleau a plaidé contre la mesure, dont elle a estimé le coût à au moins « 90 millions d’euros ». Elle a souligné l’existence de tarifications sociales des repas pour « les étudiants en difficulté ». Le repas à 1 euro avait été provisoirement élargi à tous les étudiants en 2021, pendant la pandémie de Covid-19.