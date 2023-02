Etre prof à 30 ans, ce n’est pas évident. Mais à 60 ans, ça l’est encore moins. Beaucoup de professeurs trouvent en effet difficile de gérer une classe au-delà de cet âge. Aujourd’hui, les professeurs des écoles prennent leur retraite en moyenne à 60,5 ans, et les enseignants du secondaire en moyenne à 63 ans. Mais dans un tiers des cas, ils partent avant d’avoir toutes leurs annuités et leur pension subit une décote.

La réforme des retraites actuellement en discussion prévoit un recul progressif de l’âge légal de départ de 62 à 64 ans en 2030. Elle augmente également la durée de cotisation pour bénéficier d’une pension à taux plein : de quarante-deux ans aujourd’hui à quarante-trois ans en 2027. Ce qui n’est pas du goût des enseignants, qui se sont mobilisés lors des journées d’action contre ce texte. Et ce malgré le fait que le gouvernement a annoncé que les professeurs des écoles allaient pouvoir bénéficier de la retraite progressive.

Quel âge avez-vous ? De quelles classes avez-vous la charge ? Le métier vous semble-t-il plus pesant ces dernières années ? Quelles missions vous sont le plus difficiles ? Vos rapports avec vos élèves sont-ils plus faciles que lorsque vous étiez en milieu de carrière ? Vous sentez-vous plus fatigué lorsque vous rentrez chez vous ? Comment envisagez-vous les prochaines années ? Racontez-nous.