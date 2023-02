Un malpropre qui a pris l’habitude de soulager sa vessie sur le mur de l’immeuble, un jeune qui crache et qui jette régulièrement ses canettes dans le hall, ou un habitant qui préfère installer son vieux canapé sur le parking du HLM plutôt que d’appeler le service des encombrants. Pour les agents du Groupement interquartiers de tranquillité et de sûreté (GITeS), une société privée créée en 2018 à l’initiative de trois bailleurs sociaux toulousains, ces incivilités sont de grands « classiques ».

Pour les endiguer, ils font régulièrement des « rappels à l’ordre » ou au « règlement ». Mais à partir du 1er mars, ils pourront faire bien plus. Et notamment sortir leurs tablettes pour relever l’infraction en rédigeant un procès-verbal. Bref mettre une amende dont le montant peut aller de 38 à 1.500 euros.

Cette possibilité de sévir pour des agents de sécurité privés est totalement inédite en France. Elle est permise par un article de la Loi sur la sécurité globale adoptée en 2021 et dont les décrets d’application datent de mai dernier. Elle réserve cette capacité de verbaliser aux agents de surveillance des bailleurs et comme il n’existe qu’une autre structure en France comme le GITeS, à Paris (en attendant la création d’une autre à Montpellier), les Toulousains ont été les premiers à demander l’habilitation.

Lundi, devant le tribunal judiciaire, huit des trente agents de tranquillité, ont fièrement prêté serment, aux côtés de gendarmes ou de policiers municipaux. « Ils ont été triés sur le volet, ont passé des tests d’aptitude, et pour eux, ce serment, avec ce côté symbolique, a été perçu comme une véritable reconnaissance », confie Rémi Vincent, le directeur général du GITeS.

Pas jusqu’au contrôle d’identité

Ses agents ne vont pas tout d’un coup s’occuper de deal ou de violences. Mais ils seront compétents pour tous les méfaits portant « atteinte » à l’immeuble HLM dont ils ont la garde. Ils n’auront, pas plus qu’aujourd’hui, la possibilité de procéder à des contrôles d’identité. « Mais ils connaissent leur monde et pourront faire appel à d’éventuels témoins », assure le responsable qui conçoit cette nouvelle habilitation « comme un outil de plus ». Le PV sera transmis aux services judiciaires qui décideront du montant de l’amende, d’une peine alternative ou, éventuellement d’un classement sans suite.

La date du 1er mars laisse le temps aux agents du GITeS de communiquer auprès des habitants des 35 résidences, et milliers de logements, dont les bailleurs sociaux – désormais au nombre de cinq – leur ont confié la garde, essentiellement dans le Grand Mirail. « 99 % des habitants ne demandent qu’à y vivre tranquilles et en paix », explique Rémi Vincent. Les autres ont quelques semaines pour se faire à l’idée que troubler le voisinage ou dégrader les parties communes pourrait leur coûter cher.