Le 1er janvier 2016, l’Aquitaine fusionnait officiellement avec le Poitou-Charentes et le Limousin. Sept ans plus tard, le jeudi 9 février exactement, on apprend dans La Dépêche du Midi que le Président de la République réfléchit à une grande réforme des institutions qui pourrait notamment se traduire par un redécoupage des plus grandes régions de France, dont fait partie la Nouvelle-Aquitaine, avec l’Occitanie, le Grand-Est et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

A l’époque, ce regroupement de trois régions donnant naissance à la plus grande région de France métropolitaine, était plutôt bien accueilli par les habitants. Si on en croit un sondage Ifop publié fin 2014 dans trois titres de la presse locale, 57 % d’entre eux étaient favorables à cette fusion.

Habitants de la grande région Nouvelle-Aquitaine, étiez-vous favorables à la fusion avant 2016 et qu’en pensez-vous à présent ? Serait-il judicieux d’effectuer un retour en arrière sept ans après ?

