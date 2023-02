De dessous pour des sous. L’influenceuse Ruby Nikara s’était fait étriller, sur le plateau de TPMP, lorsqu’elle s’était vantée de vendre des flacons d’eau de son bain à 1.500 euros l’unité. Un business plutôt lucratif que la jeune femme revendiquait de pratiquer en tant que femme d’affaires. Si l’anecdote de la rappeuse avait fait ricaner les chroniqueurs de Cyril Hanouna, ces derniers étaient sans doute loin de s’imaginer que de telles pratiques étaient beaucoup plus répandues qu’on ne le croit. En effet, nombreuses sont les femmes qui ont trouvé dans le fantasme fétichiste de certains hommes un moyen de gagner de l’argent. Culottes sales, chaussettes odorantes, photos de pieds, etc. Un commerce « comme un autre », derrière lequel se cachent parfois des histoires sombres.

Lorsque 20 Minutes a publié un appel à contributions demandant à ses lecteurs s’ils seraient prêts à vendre leurs sous-vêtements portés pour arrondir leurs fins de mois, rares ont été les réponses radicalement opposées au principe. « S’il y a des gens assez ''fous'' pour acheter ce type de produits. Alors soyons assez fous pour les vendre », nous a écrit Marine, 28 ans. « Oui je serai prête à les vendre. Il existe des fétichistes de tout. Il n’y a pas de mal car on ne blesse personne », renchérit Stéphanie. A 38 ans, Florie est du même avis. « Des photos de mes pieds ou des culottes et chaussettes. Pas plus. Les fins de mois sont tellement difficiles », explique-t-elle.

« Je me suis dit ''why not'', on va essayer »

Certaines ont sauté le pas, à l’instar de Louskar, 24 ans. Parce qu’elle ne pouvait « plus payer ses courses », elle s’est mise à vendre ses culottes il y a quelques mois. « J’ai commencé à faire une annonce et j’ai découvert qu’il était très facile de se faire une petite rente de cette façon, ça part très vite », assure la jeune femme. Même constat pour Chloé (prénom d’emprunt), originaire de la région parisienne, qui a accepté de nous répondre par téléphone. « Je suis sur Mym depuis environ un an et le but premier n’était pas de vendre mes sous-vêtements, explique la jeune femme de 20 ans. Mais j’ai vite reçu beaucoup de demandes, alors je me suis dit ''why not'', on va essayer. »

Depuis trois mois, donc, Chloé vend ses culottes, portées ou non, ses chaussettes, mais aussi, et surtout, des photos dénudées : « J’ai un travail en CDI à plein temps à côté, sauf que je ne gagne pas assez pour me payer certaines choses dont j’ai envie ou pour mettre de l’argent de côté. »

D’une photo de poitrine dénudée à 15/20 euros à une paire de chaussettes parfois vendue plusieurs centaines d’euros, en moyenne, la plateforme rapporte à Chloé un complément de revenu d’environ 500 euros par mois. « C’est un commerce, avec de la demande et de l’offre. Les hommes sur cette plateforme sont souvent aisés et très respectueux car chacun sait ce qu’il veut », estime-t-elle. Et la rémunération peut aller bien plus haut, à condition d’aller bien plus loin : « J’ai fixé mes limites. Rien de pornographique, pas de photo de mes parties génitales ni de mon visage et pas de rencontre. » Si Chloé sait exactement pourquoi elle fait cela, elle a aussi les pieds sur terre : « Mes amis sont au courant, pour ma famille, c’est plus délicat. Mon père ne le supporterait pas. »

« Ce que veulent vraiment les mecs, c’est vous voir »

Outre les plateformes plus ou moins dédiées à ce type de commerce, comme Mym ou Onlyfans, il en existe d’autres plus inattendues. C’est ce que certains tiktokers appellent le « côté sombre de Vinted ou du Bon Coin ». Sur cette dernière, elles sont des dizaines à proposer, plus ou moins ouvertement, leur lingerie portée. C’est le cas de Marina, 36 ans, qui travaille dans une société de transport en Rhône-Alpes. « Je vendais beaucoup sur le Bon Coin et Vinted. Lorsque je proposais des sous-vêtements, on me faisait des demandes spéciales », se souvient-elle. « Très ouverte », Marina s’est vite prise au jeu et elle s’est mise à acheter des culottes bon marché qu’elle revendait très cher. « Au tout début, il y a trois ans, cette activité me permettait de boucler les fins de mois, de vivre un peu mieux », reconnaît-elle. Puis, l’année dernière, ses petites culottes lui ont permis de faire face à une situation familiale compliquée : « Je me suis séparée d’un conjoint violent et il m’a fallu rapidement de l’argent pour payer les frais de justice », confie la trentenaire.

Sauf qu’au contraire de Chloé, Marina a fait de cette activité une sorte « d’entreprise » tout en gardant son job à côté. « En développant le marketing, je pouvais gagner jusqu’à 1.300, 1.500 euros par mois. Mais j’en suis arrivée, en décembre dernier, à être finalement dégoûtée des hommes », regrette-t-elle. L’image que ses clients avaient d’elle, leur manque de respect, le fait d’être prise pour un objet, etc. « Les culottes, c’est un produit d’appel, affirme Marina. Ce que veulent vraiment les mecs, c’est vous voir, toucher et plus encore. C’est pour ça que je n’ai jamais fait de remise en main propre des objets vendus ».

Une activité qui peut être dangereuse et dans laquelle la concurrence est rude. « Moi je facture 25 euros une culotte portée une journée, 35 euros pour deux jours, précise Marina. Sauf que depuis quelques années, plein de petites jeunes débarquent et sont prêtes à faire tout et n’importe quoi pour pas beaucoup d’argent. » Une bataille que la trentenaire n’a pas envie de mener : « La vie a fait que j’avais besoin de cet argent à un moment donné, ça a été un coup de pouce. Aujourd’hui, j’ai arrêté ».