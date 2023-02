Elle est entrée dans notre vie quotidienne. Elle est aussi utile pour faire avancer la science. Indispensable pour certains, décriée par d’autres, l’intelligence artificielle (IA) est aussi depuis plusieurs années une alliée des forces de l’ordre et de sécurité. En France, la gendarmerie nationale développe notamment des applications qui aident à la résolution d’enquêtes. De quelle manière ? Avec quelles perspectives et quelles limites ?

Le général Patrick Perrot, docteur en intelligence artificielle et coordonnateur national pour l’intelligence artificielle au sein de la gendarmerie nationale, a fait le déplacement sur la Croisette, où la deuxième édition du World AI Cannes festival (festival de l’intelligence artificiel) a ouvert ses portes ce jeudi. Il répond aux questions de 20 Minutes.

Votre présence à Cannes, dans un congrès ouvert au public (samedi), témoigne-t-elle d’un besoin de communiquer autour de votre utilisation de l’IA ?

L’IA est potentiellement sujette à caution, lorsqu’elle est mal comprise. Alors il est effectivement important pour nous, en tant que forces de sécurité intérieure, de faire de la pédagogie. Et de rappeler que si on utilise l’intelligence artificielle, c’est pour protéger, pas pour surveiller la population. Ce n’est pas un discours, c’est vraiment l’état d’esprit dans lequel nous travaillons. Nous avons édité une charge d’éthique à ce sujet. L’intelligence artificielle peut nous être utile notamment dans le cadre d’une surveillance précise, lorsqu’un cadre judiciaire nous y autorise. C’est par exemple quand on met quelqu’un sur écoute téléphonique. Et cela se fait toujours sous la direction d’un magistrat, qui est le premier garant des libertés individuelles.









Quels sont les usages concrets que vous en faites ?

Nous l’utilisons surtout dans le domaine criminalistique, de l’expertise judiciaire. Ça peut être pour faire de la classification. Pour reconnaître des images pédopornographiques parmi des millions de photos par exemple. On travaille également sur l’analyse de vidéos de masse. Pour retrouver un véhicule, ça va beaucoup plus vite en combinant le plus de séquences possibles. Nous travaillons aussi sur l’authentification des images, pour éliminer les deep fake, mais aussi sur le vieillissement des personnes disparues. La technologie du speech to text, la transcription automatique de paroles, est intéressante. Elle peut aider nos enquêteurs, dans le cadre de comptes rendus de service.

Vous développez vous-même ces applications ?

Oui, en interne. Mais on doit encore évaluer leur pertinence dans certains cas. On se demande notamment si, dans le cadre des auditions ou pour les transcriptions d’écoutes téléphoniques, ce dernier système pourrait être pertinent ? Et ce n’est pas sûr. Tout dépend de la qualité de l’enregistrement et d’autres paramètres. Si l’enquêteur passe plus de temps à comprendre derrière, ça n’a pas d’intérêt.

Des études sont menées sur la possibilité d’utiliser également une IA pour détecter les mensonges. Ce serait révolutionnaire pour la résolution des enquêtes…

On n’y est pas encore. Aujourd’hui, ce que l’IA peut analyser, ce sont les émotions fortes. Lorsque quelqu’un est très en colère ou extrêmement triste par exemple. Elle sait détecter une émotion très marquée mais le mensonge, par définition, c’est une manipulation et c’est donc beaucoup plus compliqué à déceler. Il y a effectivement des études qui sont menées là-dessus mais, à mon sens, ce ne sera pas pour tout de suite. L’IA peut en revanche déjà détecter avec une certaine efficacité des incohérences dans des documents, dans des procédures par exemple. Et donc potentiellement prévenir de certaines failles. On pourrait imaginer l’utiliser un jour, toujours avec une validation et l’expertise humaine. Dans certains cabinets d’avocats, ils s’en servent déjà.

La reconnaissance faciale a été une nouvelle fois évoquée, pour une possible utilisation pendant les Jeux olympiques de Paris, en 2024. Mais la Cnil s’y est opposée. Est-elle un outil de la gendarmerie ?

Elle peut-être utilisée, mais également dans un cadre criminalistique uniquement, et donc encore sous la responsabilité d’un magistrat. Et elle se fait toujours en complémentarité d’une approche plus manuelle, physiologique. Le système va proposer quelques profils, mais qui seront de toute façon soumis à une deuxième expertise humaine pour confirmer la cohérence. Pour le moment, c’est juste un plus par rapport aux méthodes traditionnelles. Mais il faut bien avoir en tête que la reconnaissance faciale, c’est quelque chose d’efficace. Quand on demande à un humain de reconnaître un individu qu’il connaît déjà, il sera plus performant que la machine. Mais si vous ne connaissez pas l’individu et qu’on vous met à égalité avec la machine, c’est elle qui sera plus efficace. Ça marche donc très bien. Aujourd’hui, l’enjeu c’est le cadre d’utilisation. Pour nous, il n’y a aucun intérêt à surveiller l’espace public avec des systèmes automatiques. La reconnaissance faciale pourrait par contre avoir des finalités autour de la prévention du terrorisme pour des événements particuliers, sur des sites particuliers et dans une temporalité particulière. Mais aujourd’hui, effectivement, ce n’est pas autorisé.

Dans la série de France 2 Vortex, qui se déroule, en partie, en 2025, les forces de l’ordre utilisent des reconstitutions virtuelles de scènes de crime. Est-ce envisageable à cet horizon-là ?

Là, nous sommes sur la notion de jumeau numérique. On cherche à se rapprocher le plus possible de l’original. L’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale travaille dessus. Il y a des travaux concrets. Il y a déjà eu des tests, mais pas encore en situation réelle. On travaille de longue date sur la modélisation 3D des scènes de crime. Mais là, on passerait au niveau supérieur avec la possibilité de se promener à l’intérieur avec un casque de réalité virtuelle. Je pense que ce sera au point et utilisable dans les cinq ans à venir. C’est une technique comme pourra également utiliser sur un crash d’avion ou sur un tremblement de terre, comme celui qui vient de se passer en Turquie. Pour essayer de mieux comprendre les choses.

La gendarmerie enquêtera-t-elle aussi un jour dans le Métavers ?

Pour nous, c’est un vrai sujet aujourd’hui. Il y a la question de leur régulation mais aussi celle de savoir quelle est la place des forces de sécurité intérieures à l’intérieur justement de ces espaces immersifs dans lesquels on a déjà vu des agressions sexuelles par exemple. C’est arrivé aux Etats-Unis, avec une utilisatrice qui portait une combinaison haptique, qui permet de ressentir le toucher. Quelqu’un est venu toucher son avatar dans le monde virtuel et comme elle en a eu le ressenti, ça s’est transformé en agression sexuelle. Légitimement. L’auteur savait ce qu’il faisait. Donc on pourra être amené à envoyer des enquêteurs ou même assurer une présence permanente dans les métavers.