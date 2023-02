Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Ce jeudi, en compagnie d’Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky va poursuivre sa mini-tournée européenne surprise à Bruxelles, où il sera l’invité d’honneur d’un sommet de l’Union européenne. Hier, le président ukrainien était à Londres et à Paris. Devant Emmanuel Macron et Olaf Scholz, également présent à l’Elysée, il a surtout plaidé pour que les alliés lui livrent des avions de combat au « plus tôt ». Si le président français et le chancelier allemand ont temporisé sur cette question, promettant notamment de soutenir militairement Kiev « aussi longtemps que nécessaire », le Premier ministre britannique Rishi Sunak a pour sa part semblé ouvrir la voie, un peu plus tôt dans la journée, mais avec prudence.

La course contre la montre continue en Turquie et en Syrie pour tenter de retrouver des rescapés du terrible tremblement de terre de lundi. Mais l’espoir s’amenuise alors que règne, dans les régions touchées, un froid glacial. Et le dramatique bilan ne cesse de s’alourdir chaque jour. Il dépasse désormais les 16.000 morts, selon des chiffres officiels diffusés ce jeudi. Quelque 12.873 personnes sont décédées en Turquie et 3.162 en Syrie.

Le coup est particulièrement dur pour Paris à moins d’une semaine de la réception, mardi, du Bayern Munich en Ligue des champions. Pour Marseille par contre, la victoire attendue depuis presque 12 ans est enfin là. L’OM s’est imposé 2-1 mercredi en 8e de finale de la Coupe de France, une première sur sa pelouse depuis novembre 2011 contre le club de la capitale. Avec cette victoire, acquise devant 65.000 spectateurs, les Marseillais peuvent désormais rêver de soulever ce trophée qu’ils ont tant aimé et qu’ils n’ont plus décroché depuis 1989.