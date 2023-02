Depuis plusieurs années, la consommation de vin s’érode en France et le phénomène s’accélère. En dix ans, la consommation de vin rouge y a même chuté de 32 %, révélait fin 2022 une étude Kantar pour RTL. Les plus jeunes semblent particulièrement se détourner du vin en général. Une autre étude, réalisée par Wine Intelligence au printemps 2022 et relayée par la revue du vin de France, montre que 47 % des vins sont consommés par des personnes de plus de 55 ans et seulement 7 % par les 18-24 ans.

