Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La Turquie et la Syrie s’enfoncent un peu plus chaque jour dans l’horreur à mesure que gonfle le bilan du tremblement de terre de lundi. Selon les derniers chiffres officiels publiés ce mercredi, le séisme a fait plus de 8.300 morts, dont 2.470 du côté syrien et 5.894 chez son voisin. Dans un froid glacial, les sauveteurs continuent de mener une course contre la montre pour tenter de porter secours aux rescapés. Le mauvais temps complique la tâche et le ministre turc de l’Intérieur a averti mardi que les prochaines 48 heures seraient « cruciales » pour retrouver des survivants.

C’est un Joe Biden gonflé à bloc qui s’est présenté devant le Congrès et les Américains mardi soir pour le traditionnel discours sur l’état de l’Union. Le président américain a pris tout le monde par surprise alors que les observateurs le disaient affaibli par les sondages, l’inflation et le ballon espion chinois. En mélangeant empathie et populisme, le locataire de la Maison-Blanche, qui envisage de se représenter en 2024, est venu avec une promesse : « Finir le boulot », pour rendre à la classe moyenne sa prospérité. Notre correspondant aux Etats-Unis, Philippe Berry, analyse pour vous ce discours particulièrement important dans l’agenda politique américain

LeBron James continue d’écrire sa légende. La superstar des Lakers est devenue mardi, à Los Angeles, le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA en saison régulière. Il dépasse en effet la marque mythique de 38.387 points, établie par une autre légende : Kareem-Abdul Jabbar. Tutoyant toujours l’excellence à 38 ans, « King » James, homme de nombreux autres records, quatre fois sacré champion, a réussi cet exploit au long cours pour sa vingtième saison, en inscrivant les 36 points requis lors du match disputé à Los Angeles contre Oklahoma City.