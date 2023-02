« Je recherche un (e) animateur (trice) ! Car le nôtre est épuisé. » Sur LinkedIn, le directeur de l’Ehpad L’Ostal du Lac, au Crès (Hérault), près de Montpellier, a fait marrer ses contacts. Et plus encore. Car ce mardi, son post (à lire ici), publié lundi, avait été liké près de 17.000 fois, et partagé plus de 1.200 fois. Il faut dire que Pascal Ségault a fait preuve d’originalité pour tenter de dénicher un nouvel animateur pour son établissement.

« Si tu te sens prêt(e) à affronter Rose, Christine et Maryse, postule ! Viens aider Thomas, ses bas de contention lui grattent ! », écrit le directeur de l’Ephad héraultais, en accompagnant son post d’une photo où l’animateur en question, visiblement déguisé, et entouré de trois pensionnaires de l’Ehpad, semble complètement exténué.









« En utilisant l’humour et en mettant des photos des résidents, je montre l’ambiance de notre maison, et je montre qui nous sommes, confie le directeur à France 3 Occitanie. Les conditions de travail sont bonnes et nous donnons plus de liberté si les employés répondent au mieux aux besoins des résidents. J’espère aussi toucher les plus jeunes. »