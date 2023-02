Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi

Classes fermées, trains annulés et nombreux défilés : les syndicats espèrent une troisième mobilisation massive mardi contre la réforme des retraites, pour maintenir la pression sur les députés qui viennent d’ouvrir les hostilités dans l’hémicycle. Unis contre le report de l’âge légal à 64 ans, les huit principaux syndicats français entendent bien continuer à mettre la pression à l’exécutif, après deux journées réussies à plus d’un million de manifestants, selon les autorités. Avec plus de 200 rassemblements prévus dans le pays, une source sécuritaire évoque une fourchette de 900.000 à 1,1 million de manifestants, dont 70.000 maximum à Paris. Pour encadrer les foules, 11.000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 4.000 dans la capitale.

Le bilan du séisme en Turquie et en Syrie, toujours provisoire, dépasse les 4.300 morts

Le bilan du tremblement de terre dans le sud-est de la Turquie et en Syrie voisine continue de s’alourdir. Selon le dernier bilan officiel mardi matin, près de vingt heures après la première des trois secousses, d’une magnitude de 7.8, ressentie jusqu’au Liban, à Chypre et dans le nord de l’Irak, plus de 4.300 personnes ont trouvé la mort dont 2.921 en Turquie selon l’organisme public de gestion des catastrophes (Afad) et plus de 1.440 en Syrie. Le chef de l’Etat turc a décrété un deuil national de sept jours et la fermeture des écoles pour la semaine. Dans la nuit de lundi à mardi, les secours se sont acharnés dans le froid, sous la pluie battante ou la neige, parfois à mains nues, pour sauver chaque vie qui pouvait l’être.









Vote au Sénat pour l’adoption définitive du texte sur les énergies renouvelables

Le projet de loi d’accélération des énergies renouvelables porté par Agnès Pannier-Runacher touche au but : après de longues concertations et d’âpres négociations, le Parlement s’apprête à l’adopter définitivement mardi, par un ultime vote du Sénat. En pleine crise énergétique, ce texte a pour objectif de faire rattraper à la France son grand retard sur les énergies renouvelables. Après avoir fait l’objet d’un compromis entre députés et sénateurs, le texte doit être adopté dans l’après-midi, au cœur d’une journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Il entend répondre à l’objectif fixé par Emmanuel Macron pour 2050 de multiplier par dix la capacité de production d’énergie solaire pour dépasser les 100 GW et de déployer 50 parcs éoliens en mer pour atteindre 40 GW.