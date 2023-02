Depuis plusieurs jours, plusieurs bénévoles s’affairent à démonter un cabinet dentaire du quartier de la Roseraie à Toulouse. Ces lampes, fauteuils et autres autoclaves ne finiront pas sur un site de revente mais prendront d’ici peu la direction de l’Ukraine dans un convoi de trente tonnes acheminé par l’association Occitalien, installée à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne.

Il y a un peu plus d’une semaine, son président, Pascal Serrier, a reçu un coup de fil pas comme les autres. « Le docteur Léon Guedj, à la retraite, m’a expliqué qu’il cherchait depuis plus de deux ans quelqu’un pour reprendre son cabinet dentaire, sans y parvenir. Après avoir vu un reportage sur notre association, il nous a contactés pour nous dire qu’il voulait faire don de tout son matériel. Plutôt que s’acheter une voiture ou se payer un voyage, c’était sa manière à lui de participer, c’est très généreux », raconte celui qui a fondé il y a quelques années cette association pour venir en aide aux sans-abri et s’est mobilisé dès la première heure pour venir en aide au peuple ukrainien.







Vidéo du démontage du cabinet dentaire de mr leon guedj à Toulouse par l Association Occitalien avec ses bénévoles et... Posted by Pascal Serrier on Monday, February 6, 2023

L’an dernier, avec la quarantaine de volontaires qui œuvrent au quotidien à ses côtés, ils ont réussi à faire partir dix convois de matériel médical, mais aussi de groupes électrogènes ou encore de vêtements et rations de survie à destination de l’Ukraine.

Des ressortissants ukrainiens venus prêter main-forte

Mais c’était la première fois qu’on l’appelait pour démonter de A à Z un cabinet médical. Pour y parvenir, des ressortissants du pays en guerre, qui viennent régulièrement au local de collecte de l’association installé dans la galerie marchande Albasud de Montauban, ont prêté main-forte pour dévisser et démonter les fauteuils et autres instruments odontologiques.

« Ils nous aident régulièrement à charger les convois. Sur place, en Ukraine, nous avons deux correspondantes qui s’occupent de les réceptionner. Si d’autres personnes veulent faire des dons, nous sommes prêts à le refaire car ils manquent de matériel pour aseptiser, de compresseurs ou encore de groupes électrogènes », insiste Pascal Serrier qui continue en parallèle à œuvrer auprès des sans-abri en leur distribuant notamment des couvertures.